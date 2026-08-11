El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto dejó momentos de angustia en distintos lugares y también sorprendió a figuras de la farándula nacional. Uno de los afectados fue el cantante de música popular Alexis Escobar, quien vivió uno de los momentos más aterradores de la emergencia cuando quedó atrapado dentro de un ascensor en el piso 23 de su edificio.

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El artista contó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram cómo la fuerte sacudida hizo que la cabina comenzara a moverse de un lado a otro, mientras él intentaba entender qué estaba sucediendo.

De acuerdo con lo que contó, al estar solo en el ascensor, llegó a pensar que podía estar dañado y que incluso corría el riesgo de caer.

“Yo pensé que estaba malo, que se iba a caer ese ascensor, Mari… Qué susto”, dijo Escobar al recordar el momento de pánico.

Aunque finalmente logró salir del ascensor, el susto siguió durante la evacuación del edificio, pues el terremoto provocó la salida de muchos residentes.

En medio del afán por ponerse a salvo y llegar hasta la calle, el cantante también terminó golpeándose contra una talanquera ubicada en el parqueadero. El impacto le causó un fuerte golpe, aunque afirmó que las lesiones fueron menores y que, afortunadamente, se encuentra bien.

“Cuando salí corriendo, me di contra la talanquera de los carros. Me alcancé a aporriar, fue el guarapazo, pero bueno, gracias a Dios todo bien [sic]”, agregó el cantante.

Más allá de su propia experiencia, que no fue nada agradable, Escobar describió el caos que se vivió en su conjunto residencial. En su versión, dijo que decenas de personas salieron rápidamente de sus apartamentos para buscar un lugar seguro, algunas incluso en pijama o utilizando apenas una toalla.

“Dios mío, la gente saliendo en pijama, en toalla, terrible. La gente gritaba horrible. Dios mío, parecía como el infierno”, señaló Alexis, dejando ver que el nivel de miedo fue algo de otro mundo.

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La preocupación aumentó en todo el país por la dificultad para comunicarse con sus seres queridos. Escobar explicó que, una vez fuera del edificio, regresó por su carro con la intención de ir a buscarlas y comprobar que estuvieran bien.

Todo terminó sin consecuencias graves para el artista, pero quedó como uno de los momentos más difíciles que enfrentó durante la tragedia. Vale la pena recordar que las autoridades competentes y socorristas recomiendan que en estos momentos no se haga uso de los ascensores, ya que pueden suceder este tipo de situaciones en donde las personas puedan quedar atrapadas.