Fernando Hakim, famoso neurocirujano, se pronunció tras el terremoto de 7,4 y tomó decisión contundente: “Dolor de patria”

El médico neurocirujano colombiano Fernando Hakim, reconocido por su trabajo para intentar salvar la vida del político Miguel Uribe Turbay, se pronunció recientemente sobre el terremoto de magnitud 7,4 que azotó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto del presente año.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, el especialista habló sobre las imágenes y videos que comenzaron a circular después de la emergencia y confesó que le causaron una profunda tristeza, la cual calificó como “dolor de patria”.

Para Hakim, como médico y colombiano, resulta imposible ser indiferente ante el sufrimiento de las personas afectadas.

“Hoy como colombiano y médico tengo mucha tristeza de ver la situación de Colombia. Cuando hay una tragedia, uno como médico está al servicio de todos. Veo esos videos de tantas personas en el momento de la tragedia como sufren, y a uno le da dolor, dolor de patria y dolor como ser humano”, manifestó.

El neurocirujano también aprovechó su mensaje para poner a disposición su experiencia y la de otros profesionales de la salud que, según explicó, están preparados para atender este tipo de situaciones y apoyar a quienes lo necesiten.

“Quiero ponerme a la disposición como todo el gremio médico. Aquí estamos para ayudar a todos los colombianos. Hemos estudiado una carrera que nos da un don de gentes y sabemos y vivimos siempre en la tragedia del ser humano, por eso tenemos ese donde ayudar a las personas”, expresó.

Pereira terremoto 12 agosto 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Aquí más seguro además que no está solo en esta intención y que representa a un grupo de colegas dispuesto a colaborar con las comunidades afectadas por el desastre natural.

“Colombianos, como neurocirujano y como médico, representa un grupo de colegas que estamos todos dispuestos como lo hemos hecho en otras tragedias que ha vivido el país y el mundo para para ayudarlos. No se sientan solos, estamos con ustedes y a sus órdenes”, afirmó.

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Finalmente, el médico quien ha mostrado públicamente su fe religiosa y devoción por San Charbel, dejó un mensaje de esperanza para los colombianos que enfrentan las consecuencias del terremoto. “Colombia, como médico les digo: Dios siempre está y estará con nosotros”, concluyó.

El mensaje del famoso neurocirujano llegó a muchos de sus seguidores, los cuales le dejaron mensajes de agradecimiento y varias peticiones también: “Gracias doctor a usted y a sus colegas por la generosidad y las ganas de ayudar. Por favor no se olviden del chocó”; “Doctor Hakim excelente, gracias por ayudarnos, Colombia lo necesita”; “Iniciar con chocó Doc, hacer un hospital de carpas por un tiempo, por favor”; “Por más médicos como usted. Gracias y ojalá su servicios sirvan para ayudar a tanta gente que hoy lo necesita”; “Gracias doctor, usted es un gran ser humano, Dios lo bendiga siempre”, fueron algunos de los comentarios.