Fernando Hakim reaparece en redes con emotivo consejo de vida tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, “con ganas de irse a trabajar”

El reconocido neurocirujano Fernando Hakim volvió a sus redes sociales luego de la trágica muerte del senador Miguel Uribe Turbay. El médico colombiano con una destacada trayectoria de más de 30 años en el campo de la neurocirugía es jefe del departamento de neurocirugía del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá.

Hakim se especializa en el tratamiento de patologías complejas del sistema nervioso central, entre ellas la hidrocefalia, tumores cerebrales y espinales, trauma de columna y cirugía vascular.

Las hijas de Fernando Hakim Daccach han emitido diversos mensajes para su padre. | Foto: Tomadas de las redes sociales de Hakim’s Pastry.

Su trabajo cuenta con reconocimiento internacional, ya que dirige el único centro acreditado por la Joint Commission International para el manejo clínico de la hidrocefalia con presión normal, destacándose como uno de los mayores expertos en esta área a nivel mundial Además, combina la práctica médica con la docencia, siendo profesor en la Universidad de los Andes y profesor asociado en la Universidad El Bosque.

Uno de los casos más mediáticos que ha atendido Hakim fue la cirugía al papá de la cantante Shakira, William Mebarak. En este procedimiento, Hakim implantó una válvula para tratar la hidrocefalia, aplicando su experto manejo en esta patología y contribuyendo a la recuperación de un paciente muy conocido públicamente.

Más recientemente, estuvo al frente del equipo médico que atendió al senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 junio. El senador sufrió múltiples heridas, incluyendo dos disparos en la cabeza, por lo que se realizaron varias intervenciones quirúrgicas en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Durante los dos meses que Miguel Uribe permaneció en cuidados intensivos, Fernando Hakim fue una pieza fundamental en su tratamiento. A pesar del esfuerzo y dedicación de todo el equipo médico que lideró Hakim, el senador falleció el 11 de agosto. El neurocirujano asistió al funeral de Miguel Uribe Turbay y expresó públicamente su profundo respeto y admiración por el político, enfatizando que lo recordaría como un luchador único.

Luego de 20 días desde su última publicación en redes sociales en la que extendió un sentido mensaje al senador, el médico volvió a reaparecer en sus redes sociales esta vez con un emotivo consejo de vida.

En el video, en el que aparece junto a su perro, el neurocirujano asegura que “en la mañana, cuando se levante, piensen en estar alegres. Oigan esta frase, ‘Uno debe estar en luna de miel con lo que uno hace’. Esto atrae energía positiva, se levanta con ganas de ir a trabajar. Y les voy a decir al final de día y de la semana está muy contento con lo que llega a hacer”.

El mensaje además estuvo acompañado de un texto en el que decía “estas son palabras de mi papá”.

El doctor es hijo del célebre neurocirujano Salomón Hakim, quien fue pionero en identificar la hidrocefalia normotensiva y diseñó la válvula Hakim, un dispositivo que ha mejorado la vida de miles de pacientes en el mundo. Este legado familiar ha influido en Fernando para consolidarse como un referente ético y académico en la medicina colombiana.

Fernando Hakim Genio Local Neurocirujano Bogota 30 de Marzo de 2015 Foto David Amado Pintor Especiales Sectoriales | Foto: David Amado