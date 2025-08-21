Esposa de Fernando Hakim reaccionó a importante noticia que recibió su familia; no ocultó su sentir

Fernando Hakim se ubicó como uno de los neurocirujanos más famosos y prestigiosos de Colombia, debido a su amplia trayectoria en la medicina. Tras el caso de Miguel Uribe Turbay, su nombre tomó más impulso en las plataformas digitales, donde más de uno quiso saber sobre su vida personal.

El especialista, además de plasmar la fe y entrega que sentía por San Chárbel, aprovechó las redes sociales para compartir un poco de sus reflexiones, sus aprendizajes y los instantes que marcaron su realidad.

De hecho, recientemente, Fernando Hakim utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un sentido video en el que revelaba una noticia que recibió su familia. El médico no ocultó su felicidad, ya que otra de sus hijas se convertiría en mamá.

Según un video que se publicó, Yvette Hakim le daría la bienvenida a su primer bebé, dándole el segundo nieto al neurocirujano. En un clip se apreció la reacción que tuvieron todos los integrantes del núcleo, pues llegaba otro bebé.

“¡¡¡BABY PACHECO HAKIM IS BAKING!!! Linda familia, después de estos retadores meses, en especial para ti, papi, espero esta noticia nos llene de ilusión y nos reconforte con la vida. Los amo, Yvette”, escribió la empresaria, quien aclaró que se enteró de la noticia en una fecha especial.

En medio de este instante que rodeaba a la familia, las miradas de algunos curiosos se posaron en Juanita Carvajal, esposa de Fernando Hakim, quien no se contuvo para reaccionar ante la llegada de otro nieto.

La oftalmóloga aprovechó este espacio para dejar un mensaje a su hija mayor, afirmando que estaba muy emocionada y feliz del importante anuncio. De hecho, en las imágenes del clip se ve cómo le cuentan sobre el bebé, rompiendo en llanto y abrazándola.

“Mi amor adorado. No podemos estar más felices”, comentó, junto a varios emojis de corazones.

De igual manera, en la publicación, se observaron otras palabras amorosas de Salomón y Denisa Hakim, sus otros hijos, quienes estallaron de alegría al ver que su hermana sería mamá.