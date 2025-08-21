Suscribirse

Gente

Esposa de Fernando Hakim reaccionó a importante noticia que recibió su familia; no ocultó su sentir

La pareja del médico compartió unas palabras tras el anuncio que recibió.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

21 de agosto de 2025, 3:42 p. m.
Familia Hakim recibió una sentida noticia.
Familia Hakim recibió una sentida noticia. | Foto: Instagram @salomon_hakim

Fernando Hakim se ubicó como uno de los neurocirujanos más famosos y prestigiosos de Colombia, debido a su amplia trayectoria en la medicina. Tras el caso de Miguel Uribe Turbay, su nombre tomó más impulso en las plataformas digitales, donde más de uno quiso saber sobre su vida personal.

El especialista, además de plasmar la fe y entrega que sentía por San Chárbel, aprovechó las redes sociales para compartir un poco de sus reflexiones, sus aprendizajes y los instantes que marcaron su realidad.

De hecho, recientemente, Fernando Hakim utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un sentido video en el que revelaba una noticia que recibió su familia. El médico no ocultó su felicidad, ya que otra de sus hijas se convertiría en mamá.

Contexto: El vínculo que relaciona a Fernando Hakim, neurocirujano de Miguel Uribe Turbay, con Gabriela Tafur, ex señorita Colombia

Según un video que se publicó, Yvette Hakim le daría la bienvenida a su primer bebé, dándole el segundo nieto al neurocirujano. En un clip se apreció la reacción que tuvieron todos los integrantes del núcleo, pues llegaba otro bebé.

“¡¡¡BABY PACHECO HAKIM IS BAKING!!! Linda familia, después de estos retadores meses, en especial para ti, papi, espero esta noticia nos llene de ilusión y nos reconforte con la vida. Los amo, Yvette”, escribió la empresaria, quien aclaró que se enteró de la noticia en una fecha especial.

En medio de este instante que rodeaba a la familia, las miradas de algunos curiosos se posaron en Juanita Carvajal, esposa de Fernando Hakim, quien no se contuvo para reaccionar ante la llegada de otro nieto.

La oftalmóloga aprovechó este espacio para dejar un mensaje a su hija mayor, afirmando que estaba muy emocionada y feliz del importante anuncio. De hecho, en las imágenes del clip se ve cómo le cuentan sobre el bebé, rompiendo en llanto y abrazándola.

Mi amor adorado. No podemos estar más felices”, comentó, junto a varios emojis de corazones.

De igual manera, en la publicación, se observaron otras palabras amorosas de Salomón y Denisa Hakim, sus otros hijos, quienes estallaron de alegría al ver que su hermana sería mamá.

“¡Soy el más feliz de todos! Seré el tío más amoroso, cuentan conmigo siempre. Bienvenido a esta familia”, dijo el joven, mientras que la cuñada de Gabriela Tafur expresó: “Te adoro con todo mi corazón y estaré siempre aquí para apoyarte”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcalde de Bucaramanga reacciona ante decisión de nulidad de su elección por el Consejo de Estado: “No es momento para abandonar”

2. La investigación sobre dos tiradores escolares, en partes diferentes, pero con algo en común: presencia en macabros sitios online

3. Así celebró su cumpleaños 116 la mujer más longeva del mundo: esto ha pasado desde su nacimiento

4. Jefe de la DEA acusa a Nicolás Maduro de cooperar con las Farc y el ELN para enviar cocaína a EE. UU.: las cifras son alarmantes

5. Gobierno Petro reveló preocupante motivo por el que Epa Colombia fue trasladada: MinJusticia contó la verdad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fernando Hakim EmbarazoBebé

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.