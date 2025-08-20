Fernando Hakim, neurocirujano de Miguel Uribe, volverá a ser abuelo, así recibió la sorpresa de una de sus hijas

Fernando Hakim Daccach, destacado neurocirujano colombiano conocido por su labor en la atención a pacientes de alta complejidad, se prepara para un nuevo capítulo familiar: será abuelo por segunda vez. La noticia fue anunciada por su hija Yvette Hakim a través de sus redes sociales, generando alegría en el círculo cercano y seguidores de la familia.

Fernando Hakim, además de ejercer la medicina con más de 30 años de experiencia, es jefe del Departamento de Neurocirugía de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Su trabajo ha estado en el foco nacional recientemente por la atención médica que brindó al senador Miguel Uribe Turbay tras un atentado que le arrebató la vida trágicamente. Este hecho puso al neurocirujano en la mirada pública, pero detrás de esa figura profesional se encuentra una familia muy unida.

Hijos de Fernando Hakim | Foto: Instagram @fernandohakimneurocirujano

Fernando Hakim está casado con su esposa, Juanita Carvajal quien es oftalmóloga de la Clínica Barraquer, y es padre de tres hijos: Ivette, Denise y Salomón Hakim.

Las hermanas Ivette y Denise han mostrado su cercanía a través de la empresa familiar “Hakim’s Pastry”, mientras que Salomón Hakim es cofundador de la empresa Feroz, dedicada a la fabricación de accesorios para mascotas.

Sus tres hijos, aunque no siguieron la senda médica, mantienen un fuerte vínculo con los valores inculcados por su padre, quienes resaltan su humildad, generosidad y persistencia.

A través de un sentido post en sus redes sociales Ivette, fue la encargada de anunciar la llegada de un nuevo integrante a la familia. Entre las reacciones se encuentran la de su hermana Denise, sus padres Fernando y Juanita y su hermano Salomón.

En el emotivo video en el que se anuncia la llegada de un nuevo bebé a la familia Hakim, Yvette aseguró que se enteró de su embarazo “el día que mi abuela cumplió un año de fallecida. Esta sorpresa fue un regalo de mi abuelita”.

Yvette también escribió unas sentidas palabras a su padre, “linda familia, después de estos retadores meses en especial para ti papi, espero esta noticia nos llene de ilusión y nos reconforte con la vida”.

Así fue el emotivo anuncio

Fernando Hakim ya era abuelo de su primer nieto Salim Tafur Hakim hijo de su hija Denise junto a su esposo Michel Tafur Nader, quien es el hermano de la ex señorita Colombia Gabriela Tafur.