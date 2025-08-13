Fernando Hakim habló en exequias de Miguel Uribe Turbay y dio mensaje: “Casi lo logramos”

Este 13 de agosto, Colombia despidió a Miguel Uribe Turbay, quien luchó por su vida durante dos largos meses. El político fue víctima de un atentado que fue tratado por el cuerpo médico de la Fundación Santa Fe.

Pese a los intentos por recuperarlo, su cuerpo no resistió y el senador dejó un vacío inmenso en su familia. María Claudia Tarazona, su esposa, y Miguel Uribe Londoño, su padre, dieron conmovedoras palabras en sus exequias, agradeciendo todo lo que compartió en vida con ellos.

Fernando Hakim, neurocirujano a cargo de su proceso, estuvo presente en la ceremonia de despedida, entregando sentidas palabras sobre el senador.

El especialista concedió unas breves declaraciones a los medios nacionales y expuso cómo se vivió todo en este caso. Sus palabras estuvieron enfocadas en exaltar a Miguel Uribe Turbay como un “luchador” que por poco logra salvarse de este atentado.

En un clip que publicó El Colombiano, Fernando Hakim aseguró que se generó una unión en el país y se consolidó una fe inquebrantable por Dios. El médico fue claro en que esto era un mensaje positivo, detallando cómo fueron los dos meses de batalla que dio el precandidato presidencial.

“Trabajamos muy duro, hicimos país, casi lo logramos. Es verdad, hicimos unión. Otra cosa importante, la fe, creer en Dios... es lo que yo siento y todos nosotros sentimos. Creemos que es un apoyo muy grande. Es un mensaje, fue un luchador definitivamente, ustedes lo vieron”, dijo en breves declaraciones.

Fernando Hakim se convirtió en pieza clave dentro de la recuperación de Miguel Uribe Turbay, acompañando a su familia desde el primer momento. El neurocirujano hizo todo lo posible por salvarlo.

El 11 de agosto, tras confirmarse la muerte del senador, el especialista recurrió a sus redes sociales para dejar un mensaje, el cual impactó a más de uno. Su sentir fue profundo y genuino, asegurando que “nunca olvidaría” a su paciente, catalogándolo como “único”.