“En esta misma santa catedral cargué en un brazo a Miguel y en el otro, a su mamá Diana”: Miguel Uribe Londoño en el funeral de su hijo

El papá del senador recordó la tragedia que vivió la familia cuando la periodista fue asesinada tras meses de secuestro.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 7:14 p. m.
Miguel Uribe Londoño, Funeral de Diana Turbay
Miguel Uribe Londoño recuerda el funeral de Diana Turbay. | Foto: SEMANA

La frase de que la historia se repite tiene un doloroso significado este miércoles, cuando el país despide al senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el pasado 7 de junio.

En sus palabras, tanto en el Congreso como en la Catedral Primada, su papá, Miguel Uribe Londoño, recordó esos momentos de dolor.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Funeral de Miguel Uribe Turbay: sentida interpretación de ‘El guerrero’, de Yuri Buenaventura

“En esta misma santa catedral cargué en un brazo a Miguel y en el otro, a su mamá Diana”, dijo en el altar, al lado de María Claudia Tarazona y sus cuatro hijos, incluido su nieto de cuatro años.

Contexto: Miguel Uribe Londoño despidió a su hijo en la Catedral Primada, habló del 2026 y le envió un mensaje a Álvaro Uribe: “Sin seguridad nunca habrá paz”

En sus palabras en el Congreso, Uribe Londoño le envió un fuerte mensaje a María Claudia. “Con todo el más grande amor cuidaste de Miguel y de tus hijos, gracias”.

“Continuarás teniendo un hogar maravilloso. Te quiero mucho a ti, a tus hijas y cuenta conmigo mientras yo viva”, dijo al recordar que de ahora en adelante María Claudia sería papá y mamá para su pequeño, como lo fue él para Miguel.

Discurso de Miguel Uribe Londoño en la despedida de SU HIJO, Miguel Uribe Turbay

Uribe Londoño también envió unos mensajes a Colombia: “Este país nunca saldrá de donde está sin seguridad […], en los próximos meses escojamos el triunfo abrumador de ese liderazgo, que tome las banderas de Miguel para que en Colombia vuelva la seguridad”, afirmó.

Hace unos años, en un video para la campaña a la Alcaldía de su hijo, el padre había contado lo que había sido cargar con esa tragedia y un niño tan pequeño y cómo le había contado él a Miguel que su mamá había fallecido. “Tú me mirabas fijamente. Tomé la decisión de que te tenía que contar. Y te dije: ‘Hoy es el entierro, ¿quieres venir conmigo?’. Y me dijiste: ‘Sí’. Te llevaba en mi mano. Y sentía que no podía más, entre cargar el ataúd y cargarte a ti”.

María Claudia Tarazona y su SENTIDO DISCURSO para Miguel Uribe Turbay, su esposo

