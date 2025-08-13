Confidenciales
“En esta misma santa catedral cargué en un brazo a Miguel y en el otro, a su mamá Diana”: Miguel Uribe Londoño en el funeral de su hijo
El papá del senador recordó la tragedia que vivió la familia cuando la periodista fue asesinada tras meses de secuestro.
La frase de que la historia se repite tiene un doloroso significado este miércoles, cuando el país despide al senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el pasado 7 de junio.
En sus palabras, tanto en el Congreso como en la Catedral Primada, su papá, Miguel Uribe Londoño, recordó esos momentos de dolor.
“En esta misma santa catedral cargué en un brazo a Miguel y en el otro, a su mamá Diana”, dijo en el altar, al lado de María Claudia Tarazona y sus cuatro hijos, incluido su nieto de cuatro años.
En sus palabras en el Congreso, Uribe Londoño le envió un fuerte mensaje a María Claudia. “Con todo el más grande amor cuidaste de Miguel y de tus hijos, gracias”.
“Continuarás teniendo un hogar maravilloso. Te quiero mucho a ti, a tus hijas y cuenta conmigo mientras yo viva”, dijo al recordar que de ahora en adelante María Claudia sería papá y mamá para su pequeño, como lo fue él para Miguel.
Uribe Londoño también envió unos mensajes a Colombia: “Este país nunca saldrá de donde está sin seguridad […], en los próximos meses escojamos el triunfo abrumador de ese liderazgo, que tome las banderas de Miguel para que en Colombia vuelva la seguridad”, afirmó.
Miguel Uribe Londoño envió un mensaje, en medio de la despedida de su hijo: "Este país nunca saldrá de donde está sin seguridad (…) en los próximos meses escojamos el triunfo abrumador de ese liderazgo, que tome las banderas de Miguel para que en Colombia vuelva la seguridad".
Hace unos años, en un video para la campaña a la Alcaldía de su hijo, el padre había contado lo que había sido cargar con esa tragedia y un niño tan pequeño y cómo le había contado él a Miguel que su mamá había fallecido. “Tú me mirabas fijamente. Tomé la decisión de que te tenía que contar. Y te dije: ‘Hoy es el entierro, ¿quieres venir conmigo?’. Y me dijiste: ‘Sí’. Te llevaba en mi mano. Y sentía que no podía más, entre cargar el ataúd y cargarte a ti”.