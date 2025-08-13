“Honraré la memoria de tu hijo”: María Claudia Tarazona asegura que su pequeño tiene grabado en cada célula el amor de su papá

María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño dirigieron al país unas sentidas palabras en la misa de exequias de su esposo e hijo, en medio del dolor que vive el país por su partida.

“Desde el atentado, Miguel estuvo en cuidados intensivos dos meses, donde luchó por mantenerse con vida como solo él lo hubiera podido hacer, como un titán”, dijo ella al comenzar su intervención.

Tarazona habló con amor y agradecimiento del equipo de la Fundación Santa Fe y aseguró que estuvo a la altura del “más grande guerrero”.

La esposa de Miguel Uribe también se refirió a Dios y a cómo, sin su presencia, no habría podido resistir a semejante dolor: “Hoy habita en mí de la manera más plena, ese es el verdadero milagro. Colombia no pierdan la fe, fortalézcanla”.

“Miguel fue un soñador, pero no cualquiera”, dijo. Aseguró que, entre todo lo que soñaba su esposo, lo más importante era no perderse un minuto de la vida de Alejandro, pero que desde el cielo podría estar acompañándolo.

“Apasionado y enloquecido de amor por su hijo, quien con seguridad tiene en cada una de sus células grabado el amor desbordante que sentía por él. Una entrega tan inigualable que María, Emilia e Isabela, siempre tendrán el mejor recuerdo de Miguel con el ser humano más generoso y amoroso que haya existido jamás, que las acogió como sus hijas las amo como un padre hasta el último día de su vida", agregó.

Tarazona recordó la tragedia que su esposo vivió cuando su mamá, la periodista Diana Turbay, fue asesinada. “Miguel no quería que se repitiera lo que él tuvo que vivir a sus 4 años y que dolorosamente hoy mi hijo amado, Alejandro está viviendo, ese mismo pasado que Miguel no quería que volviera y que hoy golpea a nuestra familia de la manera más cruda y más cruel. Romper una familia, quitarle a un padre su hijo, a una esposa su esposo, a unos hijos un padre, es el acto de maldad más grande que pueda existir. No puede volver a suceder”, concluyó.

También mencionó con especial cariño a la familia: “Para Miguel su papá, Miguel Uribe Londoño, fue todo, su ejemplo, su inspiración, su gran amor. Miguel papá fue una mamá y papá al mismo tiempo. Miguel no se guardó nada para con su hijo, le entregó todo, Miguel hijo no podía vivir sin él, lo quería cerca cada día de su vida. Papá Miguel, Abi Miguel, hoy eres mi guía y mi ejemplo, honraré la memoria de tu hijo, haciendo por Alejandro, lo que tú hiciste por él".

A la pareja de Uribe Londoño, Delia, la mencionó como la mamá que Miguel tuvo la fortuna de tener en su vida y le pidió que la acompañara a criar a Alejandro. “Gracias por amarlo de la manera que lo haces y por acoger a mis hijas como tus nietas...A toda la familia de Miguel, su hermana María Carolina, sus sobrinos, tíos, primos, Miguel los amó sin medida y hacen parte de Alejandro y de mi vida. Estaremos juntos apoyándonos para superar este infinito dolor”.

Al final, María Claudia se refirió al inmenso legado de su esposo y la crítica situación que vive Colombia.

“Nuestro país atraviesa los días más oscuros, más tristes y dolorosos. No solo por la muerte de Miguel, sino por los miles de colombianos que han perdido la vida los años más recientes. El mal más grande parece hoy apoderarse de todos los rincones de nuestro país. La desolación y la desesperanza nos invade. Pero no, no podemos perder la esperanza, no podemos bajar la cabeza, la muerte de Miguel, de cientos de policías y militares y personas decentes que mueren a causa de la violencia no puede quedar en vano. Hay camino, Colombia es nuestro país, debemos luchar unidos, para que la vida de nuestros héroes haya valido la pena. Para que la muerte de Miguel no haya sido en vano. Los buenos somos más. El bien siempre prevalecerá“, aseguró.

“El asesinato de Miguel le duele a todo Colombia y miles de personas en los distintos lugares del mundo. Es un golpe terrible para nuestro país. Su lucha y su legado debe trascender más allá de su vida y debemos lograr construir un país unido, a través del amor, la esperanza y la fe. Eso es, sin duda, lo que Miguel hubiera querido”, agregó.

Horas antes de la ceremonia de honras fúnebres del senador, su esposa había publicado un conmovedor mensaje en redes sociales: “Hoy siento que mi alma se desgarra en mil pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá. Espíritu Santo, ven. Dios, agárrame fuerte. Colombianos, por favor, hoy oren por mis hijos y por mí“.

María Claudia Tarazona fue quien le comunicó al país la muerte de su esposo. “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", escribió en un post el lunes temprano en la mañana.

La historia de amor que truncó la guerra

Cuando Miguel Uribe se lanzó a la alcaldía de Bogotá, publicó un video de la campaña en la que contaba detalles desconocidos de su vida. Entre estos, su historia con María Claudia.

“Ambos pensábamos que íbamos a conocer a una persona que nos iba a solucionar un problema y, cuando nos conocimos, nos llevamos una sorpresa gigantesca, porque no teníamos cómo ayudarnos”, narró él.

“Vimos que las cosas funcionaban… y le apostamos a lo más difícil: estar juntos”, agregó en el video.

En una entrevista con SEMANA en 2019, contó que para ese momento “ella trabajaba en cooperación internacional, buscaba recursos para fundaciones. Y nos dimos cuenta de que teníamos muchas afinidades y nos hicimos grandes amigos al principio porque ella era separada y con tres hijas”.

“Nos enamoramos, empezamos a salir y después de tres años nos casamos. Ha sido maravilloso porque con ella no solo llegó una gran mujer a mi vida, sino tres más, espectaculares. Mi esposa es mi confidente, es mi mejor amiga y tenemos muchos planes juntos”, dijo Uribe Turbay.