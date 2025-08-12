Suscribirse

🔴 EN VIVO | Funeral de Miguel Uribe Turbay: Así alistan los preparativos para darle el último adiós

Siga el minuto a minuto del último adiós del senador y precandidato presidencial. SEMANA le cuenta todos los detalles.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 2:52 a. m.
Funeral Miguel Uribe Turbay
Funeral de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Guillermo Torres - Semana

Actualizaciones

El miércoles, 13 de agosto, Colombia despide al honorable senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió el pasado lunes, 11 de agosto.

El líder político del partido Centro Democrático estuvo luchando por su vida desde el 7 de junio en la Fundación de Santa Fe, en Bogotá, tras haber sufrido un atentado en medio de un mitin en el barrio Modelia de la capital.

Contexto: Proponen que la mejor manera de honrar a Miguel Uribe Turbay “es que siga la campaña en la cual él mismo estaba empeñado”

Tras su muerte, el féretro con el cuerpo de Uribe Turbay estuvo durante tres días en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Congreso de la República, donde familiares, amigos y miembros políticos realizaron homenajes póstumos.

Homenaje póstumo en el Capitolio Nacional al senador Miguel Uribe Turbay.
Homenaje póstumo en el Capitolio Nacional al senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El último adiós del senador dará inicio sobre las 10:00 de la mañana del con la misa exequial en la Catedral Primada de Colombia. La ceremonia será presidida por su eminencia, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia.

Su destino final será en el Cementerio Central, donde habrá un riguroso protocolo de seguridad para su traslado al que asistirán diferentes políticos de Colombia.

Siga en vivo el minuto a minuto de SEMANA con todos los detalles:

Cierres viales por el funeral

Para el miércoles está programado varios cierres viales en la ciudad de Bogotá que darán inicio desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche con motivo del cortejo fúnebre.

Estos son los cierres viales ante el funeral de Miguel Uribe Turbay.
Estos son los cierres viales ante el funeral de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Suministrado a Semana

Detalles de la misa exequial

Se confirmó que será el cardenal de Colombia y arzobispo de Bogotá quien oficie la ceremonia litúrgica. Se espera la presencia de expresidentes, cuerpo diplomático e invitados internacionales.

Inician los preparativos del funeral

Tras el cierre del segundo día de la cámara ardiente, las autoridades se preparan para alistar todos los preparativos del funeral que se llevará a cabo el miércoles.

Segundo día de la cámara ardiente

Durante este martes, 12 de agosto, cientos de simpatizantes, amigos y familiares del senador, hicieron presencia en el Capitolio, donde debido a la multitud de personas, el horario de cierre del Salón Elíptico se extendió hasta las 8:00 de la noche para que los ciudadanos pudieran darle el último adiós.

Homenaje póstumo en el Capitolio Nacional a Miguel Uribe Turbay
Feretro del senador a Miguel Uribe Turbay | Foto: HELEN RAMÍREZ

En desarrollo...

