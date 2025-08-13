Miguel Uribe Turbay era el candidato de Álvaro Uribe a la Presidencia: el hijo de Ernesto Samper contó en SEMANA la revelación que le hizo el expresidente

Miguel Samper Strouss, el hijo del expresidente Ernesto Samper Pizano, habló con SEMANA y narró detalles de la visita de Álvaro Uribe Vélez a Harvard, donde le reveló que su candidato a la presidencia en el 2026 era Miguel Uribe Turbay, quien falleció este lunes 11 de agosto, tras recibir varios impactos de arma de fuego el 7 de junio de este año.

Samper Strouss dijo que la historia ocurrió en 2024, cuando él, quien tiene cercanía con Tomás Uribe Moreno, el hijo del expresidente Uribe Vélez, lo llamó por teléfono.

Miguel Uribe Turbay y Alvaro Uribe Vélez | Foto: GUILLERMO TORRES / JUAN CARLOS SIERRA -SEMANA

Le manifestó al hijo del exmandatario el interés que tenía en que su padre, aprovechando su visita a Harvard para defender su inocencia, hablara con varios de sus compañeros de la maestría en administración pública, entre ellos exalcaldes, exministros y exviceministros de América Latina.

“Me enteré de que el expresidente venía a la universidad y le escribí a Tomás. Quería un café con el expresidente y mis amigos de la maestría, gente muy interesante”, ratificó Miguel Samper.

Tomás Uribe Moreno aceptó la propuesta y prometió informarle a su padre.

Álvaro Uribe Vélez y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Semana.

Y así ocurrió. “A las dos horas, cuando yo estaba en el museo de la Universidad de Yale, me entró una llamada de un número desconocido, contesté y me dijeron: ”Miguel, hablas con Álvaro Uribe Vélez, cómo estás”. Miguel Samper le agradeció su noble gesto.

“El expresidente me dijo que me aceptaba el espacio académico, pero eso sí, que les advirtiera a los profesores y a los estudiantes, que les presentaría a alguien que piensa muy distinto, ‘mejor dicho, que les presentará al diablo’, me dijo”, contó Miguel Samper.

“No, presidente, yo no puedo hacer eso”, reaccionó el hijo de Ernesto Samper.

“¿Por qué?”, preguntó Uribe.

“Porque van a pensar que yo les traigo a mi papá (Ernesto Samper)”, contestó Samper. Hubo risas entre ambos.

Uribe llegó al encuentro con diez personas aproximadamente de la maestría, habló sobre cómo veía a Colombia, se despachó contra el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“También hicimos una repasada por el gobierno de Juan Manuel Santos y él no dejó escapar la oportunidad para hablar de ese mandato. Yo le recordé que había hecho parte de ese gobierno ocho años y defendí esas gestiones”, narró Miguel Samper.

Fue una conversación amable, amena, respetuosa, con argumentos de ambas partes. “Yo le pregunté: ‘presidente, ¿por quién hay que votar en el 2026?’ Y él me respondió: ‘Hay que votar por Miguel Uribe Turbay. La juventud, ustedes, los jóvenes, los nuevos líderes de este país que se han preparado, como lo hizo Miguel Uribe en Harvard. Eso es lo que necesita Colombia, por eso, a mí me gustaría que Miguel fuera el candidato del Centro Democrático que nos representara’”.

Miguel Samper le respondió que veía complejo que él votara por un candidato con un pensamiento opuesto, pero que entendía y valoraba mucho que el expresidente estuviera promoviendo los liderazgos jóvenes.

Ernesto Samper y su hijo, Miguel Samper. | Foto: SEMANA

El hijo del expresidente también confesó que él le pidió a Uribe Vélez en esa oportunidad que, como académicos, evaluara el gobierno del expresidente Iván Duque.

“Yo le dije: ‘presidente, en la mitad entre Santos y Petro hubo un gobierno muy cercano a usted, lo ayudó a elegir, y es el de Iván Duque. Póngale una nota a esa administración’”, detalló.

Uribe Vélez no respondió la cifra, pero sí afirmó: “’Hombre, con Iván tuvimos algunas diferencias y en algunos aspectos, la verdad, nos defraudó’”, según narró Miguel Samper.

Una de las estudiantes colombianas que asistían a la charla académica increpó: “Ese gobierno como que pasó raspando y dejando el pelo en el alambre”.