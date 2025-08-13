¿Álvaro Uribe asistirá este miércoles a las exequias de Miguel Uribe Turbay? Esto confirmó el Centro Democrático

Este miércoles, 13 de agosto, a las 12:00 del mediodía, el cuerpo sin vida del senador Miguel Uribe Turbay será trasladado desde el Capitolio hasta la Catedral Primada, en Bogotá, ubicada a escasos metros.

La eucaristía, donde el país despedirá a Uribe Turbay estará presidida por el cardenal de Colombia, monseñor Luis José Rueda. Lo acompañarán otros religiosos católicos cercanos a la familia del senador fallecido.

Una de las razones obedece a que está condenado, en primera instancia, por soborno y fraude procesal y está cobijado con la medida de casa por cárcel. Permanece en su finca en Rionegro, Antioquia.

Si quisiera asistir, habría tenido que solicitar un permiso de salida ante el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), pero el expresidente es prudente y ha optado por la reflexión en este momento de dolor para él, el Centro Democrático y el país.

Uribe delegó al director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, para que hable en su nombre en medio de la cámara ardiente donde reposa el cuerpo sin vida de Miguel Uribe Turbay desde el lunes pasado.

“Esta mañana, en la cámara ardiente instalada en el Congreso de la República, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, leerá unas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez en homenaje al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, como muestra de respeto, gratitud y reconocimiento a su memoria y legado”, informó el partido político.

Ya, en el momento final de la Eucaristía, hablarán exclusivamente los familiares del congresista, entre ellos, su hermana, María Carolina Hoyos, y la esposa, María Claudia Tarazona.