Suscribirse

Política

¿Álvaro Uribe asistirá este miércoles a las exequias de Miguel Uribe Turbay? Esto confirmó el Centro Democrático

Uribe permanece en su finca en Rionegro, Antioquia, tras la condena en primera instancia por soborno y fraude procesal.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 1:01 p. m.
Miguel Uribe Turbay y Alvaro Uribe Vélez
Miguel Uribe Turbay y Alvaro Uribe Vélez | Foto: GUILLERMO TORRES / JUAN CARLOS SIERRA -SEMANA

Este miércoles, 13 de agosto, a las 12:00 del mediodía, el cuerpo sin vida del senador Miguel Uribe Turbay será trasladado desde el Capitolio hasta la Catedral Primada, en Bogotá, ubicada a escasos metros.

Habrá una calle de honor, según informaciones de la familia.

La eucaristía, donde el país despedirá a Uribe Turbay estará presidida por el cardenal de Colombia, monseñor Luis José Rueda. Lo acompañarán otros religiosos católicos cercanos a la familia del senador fallecido.

SEMANA conoció que el expresidente Álvaro Uribe Vélez no asistirá a las honras fúnebres.

Una de las razones obedece a que está condenado, en primera instancia, por soborno y fraude procesal y está cobijado con la medida de casa por cárcel. Permanece en su finca en Rionegro, Antioquia.

Si quisiera asistir, habría tenido que solicitar un permiso de salida ante el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), pero el expresidente es prudente y ha optado por la reflexión en este momento de dolor para él, el Centro Democrático y el país.

Uribe delegó al director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, para que hable en su nombre en medio de la cámara ardiente donde reposa el cuerpo sin vida de Miguel Uribe Turbay desde el lunes pasado.

“Esta mañana, en la cámara ardiente instalada en el Congreso de la República, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, leerá unas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez en homenaje al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, como muestra de respeto, gratitud y reconocimiento a su memoria y legado”, informó el partido político.

Ya, en el momento final de la Eucaristía, hablarán exclusivamente los familiares del congresista, entre ellos, su hermana, María Carolina Hoyos, y la esposa, María Claudia Tarazona.

De otro lado, el presidente Gustavo Petro no ha confirmado su asistencia, al menos, hasta las primeras horas de la mañana de este miércoles. Quien está agendada es la vicepresidenta Francia Márquez.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá deja un muerto: varios vehículos resultaron involucrados

2. Presidente del Senado: “Nadie quería imaginar este día, lloramos a Miguel Uribe con una tristeza que nos quiebra y una rabia que nos incendia”

3. EE.UU. confirma incautación de jets, casas, joyas y efectivo vinculados a Maduro: “No es diferente a la mafia”

4. Ramón Jesurún se lava las manos y tira la pelota a Lorenzo por sonado caso: “Pregúntele”

5. Carlos Antonio Vélez reaccionó al empate de Nacional vs. São Paulo: esto dijo sobre Edwin Cardona

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricoAlvaro Uribe

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.