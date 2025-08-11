Suscribirse

“El mal todo lo destruye”: Álvaro Uribe y el Centro Democrático, de luto tras muerte de Miguel Uribe Turbay

El jefe político de Miguel Uribe Turbay atraviesa por un momento judicial difícil. Como si fuera poco, este lunes se confirmó la muerte del senador y precandidato presidencial.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 11:10 a. m.
Álvaro Uribe Vélez y Miguel Uribe Turbay.
Álvaro Uribe Vélez y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Semana.

No es un buen día para el Centro Democrático, el partido político en el que militó el exsenador Miguel Uribe Turbay, quien falleció en la mañana de este lunes 11 de agosto en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, tras sufrir un atentado el pasado 9 de junio.

Álvaro Uribe, el expresidente y quien fue el jefe político de Uribe Turbay, fue uno de los primeros políticos en reaccionar tras la confirmación del fallecimiento del joven y precandidato presidencial.

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, dijo el expresidente desde sus redes sociales.

Contexto: 🔴 En vivo | Murió Miguel Uribe Turbay: Fundación Santa Fe emite comunicado sobre el fallecimiento del precandidato presidencial

Uribe Turbay era la renovación de su partido político, se alzó con casi 200.000 votos en las elecciones al Senado en el 2022, encabezó la lista al Congreso en esa oportunidad y en el 2025 su popularidad venía en alza. Él se había convertido en el precandidato presidencial mejor posicionado en las encuestas de opinión.

Por eso, Uribe Vélez y el Centro Democrático insisten en que se mató a la esperanza.

Colombia ora por la recuperación de Miguel Uribe Turbay
Colombia oró por la salud de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Fotomontaje SEMANA

El partido político en general ha rechazado en varias oportunidades el atentado. Y guardaban la esperanza de que el exsecretario de gobierno de Bogotá siguiera luchando por su vida y jugara políticamente en las elecciones presidenciales de 2026. Las noticias sobre su salud eran alentadoras hasta este fin de semana, cuando la Fundación Santa Fe confirmó un derrame cerebral.

“¡Qué dolor tan grande! Colombia está de luto. La violencia que nos carcome arrebató a Miguel Uribe Turbay, un hombre cuyo legado de servicio y amor por Colombia nos inspira a todos. Su lucha por la vida fue una prueba para nosotros, y su partida nos deja un vacío imposible de llenar”, expresó la casa política.

Álvaro Uribe Velez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“Miguel vivirá por siempre en nuestros corazones, y su ejemplo nos seguirá guiando. En estos momentos difíciles, nuestra oración, solidaridad y fortaleza están con su esposa, hijos, su padre y seres queridos. Que su vida y legado sean la luz que ilumine el camino correcto de Colombia. ¡Vuela alto Miguel!“.

La senadora y también precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, reaccionó: “Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestro compañero y precandidato Miguel Uribe, tras dos meses de valiente lucha por su vida. Mi corazón y mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de inmensa tristeza. Colombia pierde hoy a un hombre íntegro, con todas las capacidades y el compromiso para ayudar a construir un mejor país. Dios lo reciba en su gloria y, desde donde esté, nos inspire a seguir reconstruyendo esta nación que hoy enfrenta nuevamente sus peores épocas de violencia”.

Contexto: Atención: murió Miguel Uribe Turbay. Dolor en Colombia

Y remató: “Miguel, tu ejemplo será motor para luchar sin descanso por Colombia”.

Contexto: Esposa de Miguel Uribe confirma su muerte con sentido mensaje

Por su parte, la también precandidata presidencial Paloma Valencia dijo que recibió la noticia con profundo dolor. “Te vamos a recordar siempre como padre, como hijo, como patriota. Tu lucha por la libertad y la seguridad guiarán el futuro de Colombia. Honramos tu legado con firmeza. ¡Descansa en paz, amigo!“.

Álvaro Uribe acompañado por los precandidatos a la presidencia del Centro Democrático. En la imagen de izquierda a derecha los senadores Andrés Guerra, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.
Álvaro Uribe acompañado por los precandidatos a la presidencia del Centro Democrático. En la imagen, de izquierda a derecha, los senadores Andrés Guerra, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. | Foto: Centro Democrático

El precandidato presidencial Andrés Guerra reconoció que duele Colombia. “Diste la batalla compañero. Te acompañé tres años en el senado, además recorrimos Colombia como precandidatos a la presidencia por el Centro Democrático. A toda tu familia bendiciones. Vuela a la eternidad”.

Contexto: Hermana de Miguel Uribe Turbay se pronunció tras su fallecimiento: “Pensé que tú me despedirías a mí”

Y así, casi en cascada, ha reaccionado el Centro Democrático tras la muerte de Uribe Turbay, quien lideró importantes debates en su paso por el Congreso, entre ellos, por la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Con la muerte de Miguel Uribe, el Centro Democrático seguirá adelante con su carrera por la presidencia, con cuatro candidatos y dos grandes golpes: el fallecimiento del senador y la condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

