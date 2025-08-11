Gente
Hermana de Miguel Uribe Turbay se pronunció tras su fallecimiento: “Pensé que tú me despedirías a mí”
En un extenso mensaje, dio sus condolencias y habló de su madre, Diana Turbay, quien también fue víctima de la violencia.
Este 11 de agosto el país amaneció con una triste noticia. El senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, falleció luego de 2 meses y cuatro días de luchar por su vida en la Fundación Santa Fe, tras ser víctima de un atentado.
Hace algunos minutos, su hermana, María Carolina Hoyos, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, lamentando su muerte.
“Miguel Guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe”, comentó.
También se refirió a su madre, Diana Turbay, que fue víctima también de la violencia en Colombia
“Estoy segura de que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami… nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita. Con el corazón roto, pero aferrada a mi fe, me atrevo a decirte lo que jamás imaginé… Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico. ¡Vuela alto, Miguel de mi corazón, y descansa en paz", indicó.
Luego, agradeció a los médicos y enfermeras que atendieron al precandidato por cerca de 70 días en el centro médico.
“Gracias a todos los médicos y enfermeras. Gracias a quienes oraron con fe, a quienes nos acompañaron con solidaridad y amor. Gracias a nuestra familia por permanecer unida en medio del dolor”, agregó.
Finalmente, elevó oraciones por el consuelo de su familia, a quienes mencionó en su sentido escrito:
“Elevo todas mis oraciones al cielo por el consuelo de todos los que te amamos, especialmente por mi bebé Alejandro; por María Claudia, ejemplo de fortaleza; y por Miguel papá y Delia, verdaderos ejemplos en todo el sentido de la palabra”, comentó.
Finalmente le hizo un pedido a su hermano, como emisario de un mensaje a su madre:
“Señor, dame fuerzas para seguir adelante. Migue, hazme un favor: dile a mi mamá que la amo… Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde están ustedes cuando me toque mi turno. Mi niño hermoso, te adoro! Hasta luego, a Dios!“, afirmó.
El político fue víctima el pasado 7 de junio de un atentado, cuando se encontraba realizando un acto de campaña en Fontibón. Un menor de 14 años le disparó en repetidas ocasiones en la cabeza.