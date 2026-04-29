El candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló en 6AM W sobre su aspiración para llegar a la Casa de Nariño. Allí se refirió a la posición que tendría con respecto al expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, con quien su campaña ha tenido diferencias recientemente por el respaldo del partido a Paloma Valencia.

“En mi gobierno el presidente Uribe no tendrá ningún veto de ninguna clase. Todo el respeto, todo el cariño, toda la admiración para el presidente Uribe, a quien quiero profundamente”, dijo De la Espriella.

El candidato agregó que nunca estaría en una campaña de desprestigio contra el exmandatario y recordó que han sido cercanos. “No voy a caer en confrontaciones, no voy a caer en discusiones con Tomás Uribe; yo siempre, donde sea que esté, voy a honrar a Álvaro Uribe Vélez, a quien respeto y admiro profundamente, pero esta es una campaña política, los ánimos se exacerban, uno no puede controlar a todo el mundo, uno no puede controlar a los seguidores”, afirmó el abogado sobre los ataques de algunas de sus bases a la campaña de Valencia.

De la Espriella afirmó que no atacará al expresidente Álvaro Uribe. Foto: Lina Gasca

De la Espriella aclaró que de su parte no ha salido una ofensa en contra del expresidente ni contra Paloma Valencia. “La he tratado con todo mi respeto, lo propio he hecho con el presidente Uribe, no podría ser de otra manera. Lo mismo he hecho con su familia”, agregó.

El candidato rechazó cualquier intención de señalar que estaría en una campaña de desprestigio contra Uribe y mencionó que, incluso, él lo inspiró para ser candidato presidencial.

Paloma Valencia choca con Juan Daniel Oviedo por rechazar a Álvaro Uribe como minDefensa: “La presidenta soy yo”

Sobre la posibilidad de nombrar a Álvaro Uribe como ministro de Defensa, como lo sugirió Valencia recientemente, De la Espriella recordó que él lo propuso en algún momento, pero el expresidente rechazó esa posibilidad.

“El presidente Uribe ni en mi campaña ni en mi gobierno va a tener vetos de ninguna clase mientras sea yo el candidato”, señaló De la Espriella.

Abelardo de la Espriella dijo que las puertas de un eventual gobierno suyo estarían abiertas para el exmandatario. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La idea de que Uribe sea ministro de Defensa generó roces en la campaña de Valencia, pues su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, dijo que no estaba de acuerdo con esa propuesta: “No, no me parece que sea el mensaje, y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla”, afirmó Oviedo.

Pero la candidata le recordó quién es la que encabeza la campaña. “La presidenta soy yo, la que va a nombrar los ministros soy yo y que se acostumbre el país: vamos a tener ministros uribistas y ministros de centro”, afirmó Valencia tras ese cruce de mensajes con Oviedo.