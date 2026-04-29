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Sergio Fajardo insiste en que los candidatos de Petro son “Cepeda y de la Espriella”: esta es su tesis

El presidente Gustavo Petro le respondió la semana pasada a Fajardo por decir lo mismo en otra entrevista.

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Redacción Confidenciales
29 de abril de 2026 a las 10:06 a. m.
El candidato Sergio Fajardo y presidente Gustavo Petro.
El candidato Sergio Fajardo y presidente Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia

El candidato presidencial Sergio Fajardo volvió a insistir en medio de una entrevista que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella son los dos aspirantes del presidente Gustavo Petro.

Paloma Valencia no va ser jamás capaz de ganarle a Abelardo de la Espriella y los candidatos de Petro son dos, Cepeda y De la Espriella, porque nunca en la vida De la Espriella le ganaría a Cepeda”, dijo Fajardo en entrevista con el portal Oye Cali.

La semana pasada, en entrevista con el programa Aquí y ahora de La FM, Fajardo también manifestó que el presidente Petro iba por Cepeda y De la Espriella.

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Tras lo anterior, Petro le pidió a Fajardo la semana pasada, a través de su cuenta en X, que no lo calumniara.

“Hermano, yo no ayudo a amigos y defensores de paramilitares narcotraficantes. No me calumnie”, le dijo puntualmente el presidente a través de X.