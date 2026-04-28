“Paloma Valencia no tiene capacidad para derrotar a Abelardo de la Espriella”: Sergio Fajardo enciende la campaña

Sergio Fajardo, candidato presidencial, puso en duda la capacidad de Paloma Valencia, la aspirante del Centro Democrático, para derrotar a Abelardo de la Espriella en la primera vuelta del 31 de mayo. Frente a ese escenario, postuló su nombre para que los votantes lo consideren en las urnas.

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En entrevista con Caracol Radio, el exgobernador de Antioquia destapó la siguiente teoría de cara a la contienda por la Casa de Nariño: “Paloma Valencia no tiene la capacidad de derrotar a Abelardo de la Espriella”, y que la derecha no tendría la más mínima posibilidad de ganarle a Iván Cepeda, la ficha del Pacto Histórico.

Seguidamente, él describió que el abogado sería la figura ideal para Gustavo Petro: “Cuando enfrenta a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella, Cepeda le va a ganar”.

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Con todo esto, Fajardo se mostró como la solución: “Lo que yo estoy luchando acá es por llegar a muchas personas, a que piensen, quienes me han considerado como la segunda mejor opción, que entendamos lo que se está jugando en la primera vuelta, y que voten por mí”.

Sergio Fajardo, candidato presidencial Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En la entrevista se le preguntó por la decisión que tomaría ante una eventual segunda vuelta donde no esté, y se le barajó la opción de ir a “ver ballenas”, una de las controversias que más factura se le ha pasado al exmandatario departamental: “Yo no me voy a ir a ver ningunas ballenas, estoy luchando todos los días, a todas las horas, en el mismo espacio que he luchado siempre, respetando a las personas diferentes, convocando alrededor lo que nosotros estamos pensando, y creo que es lo que necesita Colombia, porque creo que esta confrontación es muy dañina para nuestro país”.

Con toda esta situación, Fajardo concluyó: “Para llegar al poder, hay que llegar a gobernar, y no son personas que lleguen a aprender a ese poder. El presidente Petro está de presidente por la gestión del presidente Duque, que no supo entender la dimensión de los problemas sociales de nuestro país, que se dio un estallido social que no supo entender que Colombia tiene muchas desigualdades”.