Le piden a Sergio Fajardo votar por Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta contra Iván Cepeda: “¿Se irá a ver ballenas?"

Falta cada vez menos para que se lleven a cabo las elecciones a la Presidencia y se conozca quién llegará a la Casa de Nariño en reemplazo de Gustavo Petro.

Hay dos nombres que, según las encuestas, están por encima de todos y tienen grandes chances de enfrentarse en una segunda vuelta: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Ambos ocupan los primeros lugares en la intención de voto, aunque todo se verá en las urnas.

José Félix Lafaurie, quien acaba de renunciar al Centro Democrático, habló en El Debate de SEMANA y se refirió al panorama político que hay de cara a los comicios.

El líder gremial habló del centro y le lanzó un duro dardo a Sergio Fajardo por lo que hizo en las elecciones de 2018 cuando, en medio de la segunda vuelta, se fue a ver ballenas.

¿María Fernanda Cabal apoya que su esposo, José Félix Lafaurie, se vaya con Abelardo de la Espriella? “Por lo menos dormí anoche con ella”

“Yo la pregunta que haría sería: después de haber probado cuatro años, ¿Sergio Fajardo se irá a ver ballenas cuando ya no solamente está en peligro un gobierno de izquierda, sino la restricción de libertades?”, cuestionó.

En este sentido, Lafaurie afirmó que sería una inmensa “irresponsabilidad” que Fajardo o la misma Claudia López se fueran a ver animales, al mismo tiempo en que los colombianos eligen su destino en una posible segunda vuelta.

Por lo mismo, el esposo de la senadora María Fernanda Cabal le pidió al exgobernador de Antioquia votar por Abelardo de la Espriella, si es que se cumple lo que dicen las encuestas y el abogado pasa a la siguiente ronda con Iván Cepeda, el candidato del petrismo.

“Yo creo que Fajardo tiene muy pocas alternativas frente a esa disyuntiva y lo peor que podría hacer es irse a ver ballenas, y más por lo que a la mayoría de los colombianos les ha tocado sufrir con este gobierno”, señaló.

José Félix Lafaurie señaló que, tomando de ejemplo lo que ha hecho Petro durante su estadía en el poder, le cuesta creer que las personas del centro vayan a apoyar a Cepeda en caso de que sea uno de los que pase a la segunda vuelta.

José Félix Lafaurie y su duda de algo que supuestamente pasa en el Centro Democrático: “Hay un grupito”

“Y más teniendo una opción como Abelardo de la Espriella, que claramente ha dicho que viene a restablecer el orden, que volverá a restablecer a la Fuerza Pública y su capacidad para poder actuar frente a las dinámicas de violencia”, expresó.

Por otra parte, el ganadero se refirió al malestar que generó en su momento por calificar a Cepeda como alguien reflexivo. Según dijo, esto fue lo que percibió de él durante el tiempo que compartieron en medio de la mesa de diálogos con el ELN.

“Yo no puedo decir que él no escuchó mis argumentos o no valoró los elementos sobre los cuales yo intentaba que se tuviera en cuenta lo que decía”, apuntó, aunque dejó en claro que no le gustaría que el candidato del Pacto Histórico se convirtiera en el próximo presidente de Colombia.

“Yo voy a votar en una dirección completamente contraria; hay muchas cosas en las que estamos distantes desde el punto de vista ideológico, aunque en algunas cosas podemos compartir ideas”, añadió.

En ningún escenario, según dijo, votaría por quien es hoy en día el candidato del petrismo.