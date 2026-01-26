El Debate

José Félix Lafaurie y lo que piensa de Iván Cepeda: “Es un hombre reflexivo, buscaría más consensos que Petro”

El precandidato presidencial del Pacto Histórico aparece punteando en las encuestas.

Redacción Debate
26 de enero de 2026, 6:49 p. m.
De izquierda a derecha: José Félix Lafaurie e Iván Cepeda.
De izquierda a derecha: José Félix Lafaurie e Iván Cepeda. Foto: Colprensa

José Félix Lafaurie, quien anunció su renuncia al Centro Democrático junto a su esposa, la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal, fue consultado en El Debate de SEMANA sobre el aspirante a la Presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda.

De acuerdo con Lafaurie, Cepeda, con quien estuvo en la mesa de negociación con el ELN, es un aspirante convencido de sus ideas.

“Iván Cepeda es un actor político convencido de sus ideas, como lo soy yo, o como lo es María Fernanda. Es una persona que su trasegar político da cuenta de que ha estado muy cerca de una izquierda activa. Es un hombre ponderado, es un hombre reflexivo, es un hombre con el cual se pueden tramitar todo tipo de diferencias”, dijo Lafaurie en El Debate.

YouTube video er3dwNn0DXI thumbnail

Lafaurie también destacó que, si bien su esposa Cabal y Cepeda son políticos que están en posiciones políticas distintas, “son capaces de conversar reflexivamente”.

“Yo respeto mucho a Iván Cepeda y creo que, en caso de que llegue a la Presidencia, haga cosas, no cabe la menor duda, en la dirección de lo que él siempre ha pensado a propósito de la sociedad y el Estado. Lo que pasa es que lo que nosotros pensamos a propósito de la sociedad y el Estado, de pronto hay muchos temas en los cuales no tenemos una postura parecida”, agregó.

José Félix Lafaurie responde si, junto a María Fernanda Cabal, apoyarán a Abelardo de la Espriella, tras la renuncia al Centro Democrático

Así mismo, Lafaurie recordó que él estuvo trabajando junto a Cepeda alrededor de dos años, en medio de las fallidas conversaciones de paz con el ELN.

Con quien más hablaba, con quien más tenía una relación permanente, era Iván Cepeda. Además, quiero decirle que jamás, ni me faltó al respeto, ni le falté al respeto, ni tramitamos ningún tipo de desencuentro o diferencia de una manera que no fuera reflexiva. Por consiguiente, no puedo tener de él sino una impresión válida de un actor político que piensa completamente diferente desde el punto de vista de lo que el Estado tiene que hacer frente a la sociedad”, resaltó Lafaurie en El Debate.

No obstante, en El Debate, Lafaurie fue consultado respecto a que, si Cepeda llegara a una segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el también aspirante Abelardo de la Espriella, él por quién votaría. Dijo que por este último.

YouTube video o8a5h76rXZA thumbnail

“A mí me gustaría que ganara Abelardo. Además, votaría por Abelardo sin duda alguna. Yo no creo que el país esté para un experimento de cuatro años, de un socialismo del siglo XXI. Aunque fíjese, le voy a decir una cosa que de pronto no le va a gustar a María Fernanda: Iván Cepeda es un hombre reflexivo; yo creo que él buscaría muchos más consensos que los que buscó el presidente Petro. Es decir, ya pasamos lo peor. Lo cual no significa que yo vaya a votar por Iván Cepeda. Y le repito, yo entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, es que no tengo duda alguna. No solamente creo que va a ganar, sino que voy a votar por Abelardo de la Espriella”, aseveró Lafaurie.

