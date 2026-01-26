José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, estalló contra el Centro Democrático, el partido político que él ayudó a fundar y que, a su juicio, le cerró las puertas a la aspiración presidencial de su esposa.

Lo hizo a través de una carta fechada el 23 de enero de 2026, tras su regreso de vacaciones, y dirigida al director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo. La misiva está llena de líneas escritas con descontento, malestar, supuestas preferencias y algunas pruebas que, sin duda, dejan mal parada a la colectividad.

De entrada, Lafaurie le confiesa a Vallejo su preferencia con la aspiración presidencial de Paloma Valencia.

“Desde que, en tu calidad de director del Centro Democrático, proclamaste la candidatura de Paloma Valencia con base en los resultados de las encuestas realizadas por firmas chilenas, hemos mantenido una relación cordial y de bajo perfil ante la opinión pública. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que obtenemos más información, los meros indicios han dejado de serlo, para convertirse, lamentablemente, en evidencia clara de graves irregularidades en el proceso”, dijo.

Y enumeró las inconsistencias que, según Lafaurie, encontró en medio de la contienda interna que vivió el Centro Democrático, entre ellas, la participación de Lester Toledo, el asesor de Nayib Bukele, como asesor del exprecandidato Miguel Uribe Turbay.

“Buena parte de esas referencias se las compartí al expresidente Uribe, tanto en conversaciones por Signal como en comunicaciones directas. Te anexo una de ellas, particularmente significativa, del 12 de agosto de 2025, que surgió a raíz de una foto que le compartí, en la que aparecen Juan Carlos Pinzón y Roberto Maldonado en las honras fúnebres de Miguel Uribe”, destacó.

José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal. Foto: Alexandra Ruiz Semana

“No puedes olvidar tu preocupación sobre cuál sería la posición de Uribe Londoño en la despida a su hijo en el Capitolio, no solo por el comentario anterior, sino por la forma como Lester Toledo pasó de asesorar a María Claudia Tarazona, a ser asesor paralelo de Juan Carlos Pinzón y del propio Miguel Uribe Londoño”, le manifestó Lafaurie a Vallejo.

Y siguió contando detalles políticos desconocidos. “Después de confirmar que Uribe Londoño había tenido tiempo para hablar con otros candidatos y no con su Partido, el martes 19 le expresé al expresidente Uribe mi interés de hablar con él. Me dio cita al día siguiente en su casa. Sin embargo, tras la decisión del tribunal de retirarle el auto de detención, la reunión tuvo lugar en Sabaneta al término de una misa de acción de gracias que se celebró en la tarde del miércoles 20″, dijo.

María Fernanda Cabal José Félix Lafaurie Foto: SEMANA

Fue una reunión larga y reflexiva sobre el momento político y sus implicaciones, dijo. “Le reiteré mi absoluto convencimiento que el país era consciente y aceptaba su liderazgo, y que, en consecuencia, debía creer más en él y promover a uno de los suyos. Nunca creí en esa amplia coalición que lo que pretendía era nivelarse por lo bajo. Terminamos en que, sin Abelardo y sin Fajardo, una consulta el 8 de marzo con el viejo santismo y un par de honrosas excepciones era irrelevante. Me preguntó por Uribe Londoño y le respondí que era quizás la mejor cabeza de lista al senado”.

La campaña de Uribe Londoño - afirmó Lafaurie- “venía mostrando una desigual fortaleza financiera que se reflejó, no solo en el costo del equipo de campaña y del asesor, sino en la pauta de META, de la cual adjunto estadísticas sin que la administración del partido hiciera gestión alguna para aplicar los parámetros de su memorando interno”.

José Félix Lafaurie y Álvaro Uribe. Foto: FOTO1: CORTESÍA/FOTO2: CENTRO DEMOCRÁTICO.

Como si fiera poco, el presidente de Fedegán sembró dudas frente al proceso de escogencia de Paloma Valencia como candidata única del partido.

“El lunes 15 de diciembre, a partir de un resultado general y agregado, el partido anuncia oficialmente que su candidata a la Presidencia de la República es la senadora Paloma Valencia. Aún hoy las encuestadoras y la empresa auditora del proceso no entregan toda la información pertinente, que hemos solicitado en seis derechos de petición y dos insistencias”, manifestó.

El martes 16, después del sorpresivo anuncio oficial, “recibo una llamada de un expatriado venezolano, Óscar Duarte, quien, a su vez, el domingo 14 había recibido una información de otros ilustres venezolanos exiliados en España que se reunieron el 12 de diciembre a celebrar el Nobel de Paz de María Corina a su regreso a Madrid en compañía de Lester Toledo. En esa reunión surge el tema de la candidatura del Centro Democrático y Toledo, afirma sin titubear siquiera que eso está arreglado y la candidata es Paloma Valencia. Tengo apartes de la conversación que él nos trasmite, donde se constatan las afirmaciones de Toledo”, dijo.

Lafaurie, cargado de tigre, también le hizo una denuncia a Gabriel Vallejo: “También conviene informarte de una reunión de Nubia Estella con el médico Luis Escaf en Barranquilla, el jueves 11, en la que ella daba como ganadora a Paloma. ¿Cómo lo sabía? Habrá que preguntarle", afirmó.

En la misiva de ocho páginas, el presidente de Fedegán también se refirió a José Obdulio Gaviria y el ataque contra María Fernanda Cabal en una de sus más recientes columnas de opinión.

José Obdulio Gaviria publicó una columna en los Irreverentes en la que se despacha contra la senadora Cabal. Foto: Fotomontaje SEMANA

“No puedo dejar pasar por alto el editorial de los Irreverentes, medio al que está vinculado José Obdulio Gaviria, escrito el mismo 15 de diciembre, en el que se proclama a Paloma, se anticipan las eventuales reacciones de Ma Fernanda, que no se dieron, y se deslegitima su trayectoria en el Centro Democrático. Días después, a inicios de enero en un X de su cuenta, José Obdulio vuelve a publicar el editorial que seguramente él escribió. Desde el mismo 15 de diciembre, tanto Lester Toledo como Miguel Uribe Londoño le hacen eco al editorial y posteriormente al post de X”, expresó.

Y concluyó: “Para nosotros es una certeza fáctica y moral que los resultados fueron adulterados con la evidente participación de Lester Toledo, Nubia Stella Martínez y José Obdulio Gaviria. Tenemos suficientes evidencias como la que te expliqué de los electores de La Guajira. Hicimos el mismo ejercicio con otros departamentos. Los resultados contradicen la información oficial. No puedo dejar de advertir que, en el ‘vaya y venga’ de las decisiones, al ritmo de velados intereses entonces, hoy evidentes, no solo se vio afectada la imagen del partido ante sus bases y ante la opinión pública, sino que el acomodo de las fechas de resultados y anuncios redundó en la expulsión de facto de las precandidatas Paola Holguín y María Fernanda Cabal, que habrían podido seguir prestando, como hasta ahora, un gran servicio al partido y al país, servicio del que el partido mismo decidió prescindir".

A su juicio, la gravedad de estas irregularidades no puede atribuirse a terceros ni a simples fallos administrativos. Por el contrario, “es una responsabilidad que recae directamente sobre el director nacional del partido y la secretaria general, como garantes institucionales del proceso. Al omitir la verificación jurídica de las encuestadoras, permitir procedimientos sin respaldo normativo y validar una selección carente de garantías, ambos transitan por el filo de la vulneración de principios legales, estatutarios y constitucionales, comprometiendo no solo la legitimidad del resultado, sino también la responsabilidad política y jurídica del partido ante las autoridades competentes”.

De otro lado, Lafaurie dijo que el partido no puede desconocer la trayectoria de Cabal.

“Tampoco se puede olvidar que el autor intelectual del atentado contra Miguel fue el mismo Zarco Aldinever que en el gobierno de Iván Duque pagó mil millones de pesos por asesinar a María Fernanda Cabal o a otro miembro de la familia, lo que nos obligó a sacar a nuestros hijos del país, con un alto coste emocional principalmente. Aunque en su momento lo denunciamos, el Centro Democrático nunca hizo precisión o referencia alguna al informe de inteligencia confirmado por el presidente Duque y después por el presidente Petro”, afirmó.