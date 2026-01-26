Política

“Me quité un edificio de encima”: la senadora María Fernanda Cabal, horas antes de pedir su salida del Centro Democrático

Era como si estuviera advirtiendo su salida. Oficialmente, Cabal no se ha referido al tema, pero su decisión de escindir el Centro Democrático se hizo pública.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 1:27 p. m.
María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe.
María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe. Foto: SEMANA

Se veía fresca, renovada, recién llegada de un viaje de vacaciones en Santa Marta durante el fin de año junto a su esposo, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.

La exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal grabó un video junto a su hijo, Juan José Lafaurie, que fue divulgado a través de sus redes sociales este domingo, 25 de enero.

“Me quité un edificio de encima”, le afirmó a su hijo, abogado de la Universidad Javeriana, quien lleva varios meses divulgando videos junto a la reconocida política de derecha.

Alvaro Uribe Vélez y Maria Fernanda Cabal. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana.

“Estoy lista para pelear con los mamertos”, le anunció tras su receso de una agitada campaña política en la que fue derrotada por la también senadora Paloma Valencia.

“Me fui, me relajé y me quité un edificio de encima, pero no dejé de trabajar un solo día. Llegué renovada”, reiteró.

Cabal no habló de sus planes con el Centro Democrático. Tampoco de Álvaro Uribe. Y menos de la candidata oficial del partido a la Presidencia, Paloma Valencia.

No obstante, este lunes, 26 de enero, el país conoció que su esposo, José Félix Lafaurie, envió una carta al Centro Democrático, el partido político que ayudó a fundar junto a Álvaro Uribe, y solicitó oficialmente la escisión de la colectividad.

La carta está fechada el 23 de enero de 2026, según conoció SEMANA. Y solicita que debe hacerse, como ordena la ley, en una convención nacional.

Dicha convención se adelantó este sábado, 24 de enero, y en ella fue proclamada Paloma Valencia como candidata única a la Presidencia por la colectividad.

Ese día no se puso a consideración la solicitud de Lafaurie, la cual, según él, involucra a Cabal.

El escenario para Cabal es complicado. La decisión de escindir el Centro Democrático recae exclusivamente en las directivas del partido y, en la colectividad —como ocurre con el Partido Liberal—, hay un jefe único: en este caso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

MARIA FERNANDA CABAL Portada 2099
María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Si las directivas del partido no aprueban la convocatoria a la convención nacional, al menos antes de las elecciones parlamentarias de marzo, el escenario para Cabal será fallido. Además, la decisión debe ponerse en consideración de la convención nacional y pasar por el Consejo Nacional Electoral.

Oficialmente, Cabal no se ha referido al tema, pero el contenido de la carta de su esposo al Centro Democrático es explosivo. En ella se refiere al expresidente Álvaro Uribe, a la exdirectora del partido, Nubia Stella Martínez —hoy en un papel más internacional—, y a José Obdulio Gaviria, el exsenador e ideólogo de derecha que en diciembre pasado arremetió contra la exprecandidata presidencial.

Paloma Valencia no quiere que María Fernanda Cabal dimita del partido. Sin embargo, un mes después del triunfo de la primera, no se han sentado a dialogar, y a la segunda no se le ha visto respaldar a la política, hoy precandidata presidencial.

El expresidente Álvaro Uribe no se ha referido al tema, al menos en las primeras horas de la mañana de este lunes, y ha dedicado sus escritos en X a promocionar la aspiración de Paloma Valencia.

