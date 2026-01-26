Política

Gabriel Vallejo respondió a la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático

El esposo de la senadora, José Félix Lafaurie, propuso el retiro de Cabal de esa colectividad.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 1:12 p. m.
El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, respondió a la posible salida de la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático
El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, respondió a la carta que se conoció este lunes, 26 de enero, sobre la posible salida de la senadora María Fernanda Cabal del partido.

La relación de la congresista con la colectividad quedó fisurada después de la elección de la candidata única a la Presidencia para las elecciones de 2026, rol para que fue elegida la senadora Paloma Valencia, mediante dos procesos de encuestas.

Cabal se enfrentó a Valencia y a la senadora Paola Holguín para la definición de ese cargo; incluso, compitió contra el senador Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño, el papá del fallecido precandidato a la Presidencia Miguel Uribe Turbay.

Sin embargo, el proceso de varios meses que desarrolló el partido dejó ver las fisuras de Cabal con el Centro Democrático y en el aire quedaron las molestias sobre la resolución final de ese proceso.

La carta en la que se plantea la salida de Cabal de la colectividad en la que ha militado de la mano del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue escrita por su esposo, José Félix Lafaurie. En esta, el empresario planteó interrogantes sobre ese proceso que culminó en diciembre de 2025 y propuso una escisión.

Entonces, Vallejo le respondió a Lafaurie citando el documento con la auditoría del proceso de escogencia del candidato que la colectividad publicó desde el 17 de diciembre para responder a la polémica en la que se cuestionó la transparencia del proceso.

Elecciones al Congreso: las cuentas de los partidos políticos para pasar el umbral y mantener su personería jurídica

“Mi respuesta inicial a la carta del doctor Lafaurie quedó plasmada en este trino del 17 de diciembre de 2025”, puntualizó Vallejo en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El análisis de la escogencia de la candidata fue emitido por la firma Kepler. En este, la compañía ratificó que se desplegaron protocolos de seguridad para el proceso; además, habló de las buenas condiciones de la infraestructura desde la que se desarrollaron los estudios y destacó la integridad de los votos y la inviolabilidad de los resultados.

La senadora y candidata Valencia le pidió a su compañera de bancada no dejar el partido. “Acá no ha habido nada ilegítimo ni ilegal. Invito tanto a la doctora Cabal como al doctor José Félix a reconsiderar su postura (...) Es un momento donde todos debemos permanecer unidos”, afirmó la congresista.

La permanencia de Cabal y Lafaurie en el Centro Democrático está en vilo. La pareja ya dejó claro en esa carta que no quiere seguir militando en la colectividad: “No queremos afectar el proceso interno que seleccionó a Paloma Valencia como candidata. Apoyaremos a Paloma en su aspiración. No queremos continuar en el Centro Democrático, sentimos que no tenemos espacio”.

