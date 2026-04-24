Se conocen las primeras imágenes de la reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Caracas

En medio de la crisis política y social por la que está atravesando Venezuela, luego de que fue capturado el señalado dictador Nicolás Maduro en una intervención que realizó el Gobierno de Estados Unidos del presidente Donald Trump el pasado 3 de enero, la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, recibió a Gustavo Petro.

Oposición en Venezuela le envía una carta a Gustavo Petro antes de la reunión con Delcy Rodríguez

El encuentro se realizó este viernes 24 de abril en el Palacio de Miraflores y se abordaron temas de interés binacional; uno de los más importantes fue la seguridad fronteriza, donde se ha denunciado que persiste la presencia de grupos criminales como las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN.

Sin embargo, se conocieron las primeras imágenes del encuentro entre Petro y Rodríguez. Por el lado de la comitiva colombiana, acompañan al presidente el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, y la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio.

Gustavo Petro en Caracas. Foto: Presidencia

Además, según información oficial que reveló la Presidencia de Colombia, se puso sobre la mesa la necesidad de seguir fortaleciendo medidas que permitan garantizar la “estabilidad” de ambas naciones.

Así recibió la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez al presidente Gustavo Petro. El encuentro se desarrolla en Caracas, Venezuela. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/qEdobIpqmI — Revista Semana (@RevistaSemana) April 24, 2026

De la misma manera, se firmó un acta sobre integración en diferentes procesos de desarrollo para Colombia y Venezuela. Además, se espera que al término de la reunión, el presidente colombiano Gustavo Petro y Delcy Rodríguez den una declaración conjunta sobre las conclusiones del encuentro.

Reunión de Gustavo Petro con la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez. Foto: Presidencia

Por último, trascendió que, previo a la reunión, la que es considerada como la mayor coalición de la oposición en Venezuela emitió una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

En la misiva, le solicitaron al jefe de Estado que aborde la necesidad de que cese la persecución y la represión para actores políticos en Venezuela, así como la restitución de los derechos políticos y el levantamiento de inhabilitaciones arbitrarias.

Gustavo Petro aterrizó en Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez: estos son los temas que discutirán

El pasado 18 de febrero, el presidente Gustavo Petro y Delcy Rodríguez sostuvieron un diálogo telefónico en el cual, según el asesor de comunicaciones de la Casa de Nariño, Andrés Hernández, se habló de “energía, agua, agricultura, producción y seguridad”.