Mundo

“Impulsando una relación de entendimiento”, Delcy Rodríguez y Petro se reunirán. Estos son los temas que tratarán en su encuentro

La presidenta interina de Venezuela confirmó la noticia a través de su canal de Telegram, donde explicó los temas a tratar.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
18 de febrero de 2026, 5:04 p. m.
Delcy Rodríguez y Gustavo Petro
Delcy Rodríguez y Gustavo Petro Foto: Getty Images / Presidencia

A través de su canal de Telegram y distintas redes sociales, la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este miércoles, 18 de febrero, que habló con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y ambos acordaron una reunión bilateral entre ambos mandatarios, siendo este el que sería el primer encuentro entre ambos líderes.

“Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado", anunció a través de sus redes sociales la presidenta interina de Venezuela, quien reemplazó al dictador Nicolás Maduro tras su captura de parte de los Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Gustavo Petro revela que habló con Delcy Rodríguez: “La conozco desde el principio, la invité a Colombia”

Según la mandataria venezolana, la reunión busca “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”, confirmó a través de sus cuentas personales, en las cuales comparte las actualizaciones de su gobierno.

Finalmente, Rodríguez afirmó que ambos gobiernos seguirán “impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos”, señaló la líder venezolana con respecto a la conversación y la reunión pactada, de la cual no se saben más detalles, más allá de lo confirmado por la presidente interina. De parte del Gobierno Petro no ha habido ningún pronunciamiento.

Mundo

Se conoce ranking de presidentes latinoamericanos: ¿en qué puesto quedó Gustavo Petro?

Mundo

Trump advierte a Reino Unido de que no entregue la base de Diego García, clave para un posible ataque de EE. UU. contra Irán

Mundo

Gobierno Trump exige cambios drásticos a Cuba y advierte a la dictadura de que “el país está derrumbándose”

Mundo

ICE deporta a bebé recién nacido con bronquitis mientras permanecía en un centro de detención en Texas

Estados Unidos

Universal Orlando planea túneles subterráneos que revolucionarían el viaje entre parques

Mundo

No es Colombia: este es el país en Latinoamérica que más café produce en el mundo

Mundo

Publican explosivo audio del Pollo Carvajal incriminando a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello ante la CPI

Confidenciales

Gustavo Petro invitó a Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, a una reunión en la frontera

Mundo

Tras la captura de Nicolás Maduro, crece el descontento entre militares en Venezuela y piden la salida de Vladimir Padrino

Mundo

Delcy Rodríguez nombra como ministro a antiguo aliado de Maduro por el cual Estados Unidos ofrece millonaria recompensa

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 km donde diversos grupos armados compiten por el control de las ganancias del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Uno de los asuntos pendientes entre ambas naciones es un acuerdo para exportar gas venezolano a Colombia, así como la reactivación de un proyecto de interconexión eléctrica.

Armando Benedetti anticipa cuándo llegará a Bogotá Delcy Rodríguez, sustituta en Venezuela de Nicolás Maduro

Un día atrás, el presidente Gustavo Petro había confirmado que realizó una invitación a la mandataria venezolana para que visite Colombia en la zona de la frontera en común que comparte Colombia con Venezuela.

Presidente Gustavo Petro, Presidenta Delcy Rodríguez
Gustavo Petro ya había invitado a Delcy Rodríguez a Colombia. Foto: Presidencia, AFP, Adobe

“Yo quiero que usted le comente a su Cancillería que a Delcy, por teléfono, cuando estábamos en las situaciones más graves, la hemos invitado a que hagamos una reunión en la frontera para hablar de estos temas”, dijo el presidente Petro en referencia a la canciller de la República, Rosa Villavicencio.

“Se necesita más capital, que Venezuela hoy no tiene y que a Colombia le queda de para arriba porque nos tumban los impuestos”, manifestó Petro sobre las oportunidades de crecimiento mutuas. “Otros países que también ponen capital, otros países que hemos hecho amistad, tanto Venezuela como Colombia, como Qatar”, cerró Petro en una alocución pública.

Más de Mundo

Gustavo Petro

Se conoce ranking de presidentes latinoamericanos: ¿en qué puesto quedó Gustavo Petro?

a

Trump advierte a Reino Unido de que no entregue la base de Diego García, clave para un posible ataque de EE. UU. contra Irán

.

Gobierno Trump exige cambios drásticos a Cuba y advierte a la dictadura de que “el país está derrumbándose”

a

ICE deporta a bebé recién nacido con bronquitis mientras permanecía en un centro de detención en Texas

Universal Orlando estudia la construcción de túneles subterráneos que conectarían Epic Universe con el complejo principal, buscando agilizar el traslado de millones de visitantes.

Universal Orlando planea túneles subterráneos que revolucionarían el viaje entre parques

a

No es Colombia: este es el país en Latinoamérica que más café produce en el mundo

Hugo ‘el Pollo’ Carvajal

Publican explosivo audio del Pollo Carvajal incriminando a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello ante la CPI

.

A triciclo, así sobrevive Cuba con Nicolás Maduro preso y en la mira de Donald Trump

x

Oposición a planes migratorios de Estados Unidos: medidas generan protestas

Noticias Destacadas