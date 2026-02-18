“Impulsando una relación de entendimiento”, Delcy Rodríguez y Petro se reunirán. Estos son los temas que tratarán en su encuentro

A través de su canal de Telegram y distintas redes sociales, la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este miércoles, 18 de febrero, que habló con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y ambos acordaron una reunión bilateral entre ambos mandatarios, siendo este el que sería el primer encuentro entre ambos líderes.

“Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado", anunció a través de sus redes sociales la presidenta interina de Venezuela, quien reemplazó al dictador Nicolás Maduro tras su captura de parte de los Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Según la mandataria venezolana, la reunión busca “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”, confirmó a través de sus cuentas personales, en las cuales comparte las actualizaciones de su gobierno.

Finalmente, Rodríguez afirmó que ambos gobiernos seguirán “impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos”, señaló la líder venezolana con respecto a la conversación y la reunión pactada, de la cual no se saben más detalles, más allá de lo confirmado por la presidente interina. De parte del Gobierno Petro no ha habido ningún pronunciamiento.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 km donde diversos grupos armados compiten por el control de las ganancias del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Uno de los asuntos pendientes entre ambas naciones es un acuerdo para exportar gas venezolano a Colombia, así como la reactivación de un proyecto de interconexión eléctrica.

Un día atrás, el presidente Gustavo Petro había confirmado que realizó una invitación a la mandataria venezolana para que visite Colombia en la zona de la frontera en común que comparte Colombia con Venezuela.

“Yo quiero que usted le comente a su Cancillería que a Delcy, por teléfono, cuando estábamos en las situaciones más graves, la hemos invitado a que hagamos una reunión en la frontera para hablar de estos temas”, dijo el presidente Petro en referencia a la canciller de la República, Rosa Villavicencio.

“Se necesita más capital, que Venezuela hoy no tiene y que a Colombia le queda de para arriba porque nos tumban los impuestos”, manifestó Petro sobre las oportunidades de crecimiento mutuas. “Otros países que también ponen capital, otros países que hemos hecho amistad, tanto Venezuela como Colombia, como Qatar”, cerró Petro en una alocución pública.