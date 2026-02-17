Gustavo Petro invitó a Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, a una reunión en la frontera

El presidente Gustavo Petro reveló este martes, 17 de febrero, que invitó a su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, a una reunión en la zona de frontera.

Él contó que el ofrecimiento lo hizo vía telefónica horas después de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas norteamericanas.

Confirman que Delcy Rodríguez visitará Colombia la próxima semana

Además de esta cita, fuentes del Gobierno nacional especularon acerca de una posible visita de Rodríguez a Bogotá, que se concretaría en poco tiempo, pero hasta ahora no se revelan detalles.

El interés de Petro, entre tantas cosas, es conversar sobre la posibilidad de que Colombia lleve energía eléctrica a un sector de Venezuela.