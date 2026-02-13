Confidenciales

Confirman que Delcy Rodríguez visitará Colombia la próxima semana

El presidente Gustavo Petro había extendido la invitación a la presidenta encargada para visitar el país.

Redacción Confidenciales
13 de febrero de 2026, 8:41 a. m.
Presidente Gustavo Petro y presidenta interina Delcy Rodríguez.
Presidente Gustavo Petro y presidenta interina Delcy Rodríguez. Foto: Presidencia, AFP, Adobe

SEMANA pudo confirmar que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará Colombia la próxima semana.

El viaje de Rodríguez se realizará a Cúcuta, frontera entre ambos países, en medio de un esfuerzo de las dos naciones para combatir el crimen organizado en esta zona.

Si bien no se conocen detalles del día de llegada ni los temas que se abordarán en la reunión, la presidenta encargada de Venezuela se encontrará con el presidente Gustavo Petro.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro
Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

El pasado 4 de febrero, tras la reunión entre el presidente Donald Trump y Gustavo Petro, Colombia y Estados Unidos anunciaron su intención de invitar a Venezuela a unirse a su nueva ofensiva para combatir al narcotráfico, según dijo el ministro de Defensa colombiano en Washington.

El ministro Pedro Sánchez, presente en el encuentro de ambos mandatarios en la Casa Blanca, aseguró que los mandatarios decidieron priorizar las acciones militares contra tres capos del tráfico de cocaína, en un encuentro en el que relanzaron su relación tras meses de una guerra de palabras.

¿Habrá nuevas elecciones en Venezuela? Esto dijo Delcy Rodríguez tras reunión con funcionario estadounidense

Se trata de alias Iván Mordisco, el delincuente más buscado de Colombia; Chiquito Malo, comandante del cartel Clan del Golfo, y Pablito, uno de los jefes de la guerrilla del ELN que opera en la frontera con Venezuela.

El ministro manifestó la intención de que Venezuela se una a este plan, pues algunos cabecillas criminales de Colombia cruzan la frontera para refugiarse en ese país.

Aranceles Ecuador - Decreto de Emergencia.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Se invitará “también a Venezuela”, actualmente gobernada por la dirigente chavista Delcy Rodríguez, “a que haga parte de este esfuerzo, especialmente en la frontera”, agregó Sánchez.

