“¿Quién está a cargo en Venezuela?”: la pregunta que puso contra las cuerdas a Delcy Rodríguez en plena entrevista

NBC News, el reconocido canal de noticias de Estados Unidos, le hizo una entrevista a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien respondió a varias preguntas sobre el futuro del país tras la captura de Nicolás Maduro.

“Les puedo asegurar que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Les digo esto como abogado: lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, defendió Rodríguez a Maduro y su esposa detenidos en Nueva York a la espera de un juicio.

Rodríguez dio la entrevista después de recibir en una visita de alto perfil al secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, quien coincidió con la finalización de los detalles de la distribución de las vastas reservas petroleras de Venezuela.

En un momento de la entrevista, la periodista de NBC News le preguntó a Delcy Rodríguez: “¿Usted está a cargo o está a cargo el presidente Trump?”, algo que hizo que la presidenta encargada se le viera un poco incómoda al responder.

NBC: “¿Usted está a cargo o está a cargo el presidente Trump?”.



Delcy: “Bueno… yo estoy encargada de la Presidencia de Venezuela”.



“Les puedo decir que estoy a cargo de la presidencia de Venezuela, como lo establece claramente la Constitución venezolana. Y por la cantidad de trabajo que tengo, por lo ocupada que estoy, les puedo decir que es un trabajo muy, muy duro y lo estamos haciendo día a día”, dijo.

Por otro lado, Rodríguez dijo este jueves que ha sido invitada a Estados Unidos y ha vuelto a defender que Nicolás Maduro es el “presidente legítimo” venezolano a pesar de que se encuentra fuera del país tras ser capturado por las fuerzas estadounidenses.

“Me han invitado a Estados Unidos. Estamos contemplando ir una vez se establezca la cooperación y podamos avanzar con todo”,dijo durante una la entrevista con NBC.

La presidenta encargada de Venezuela dijo que apuesta por una “asociación productiva a largo tiempo” con Estados Unidos enfocada en el petróleo, tras una reunión con el secretario estadounidense de Energía en Caracas.

“Hemos tenido una agenda de trabajo con puntos focales importantes”, entre ellos “establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética (…) beneficiosa para ambos países”, dijo Rodríguez, quien asumió el poder tras la incursión estadounidense que terminó en la captura de Nicolás Maduro.

