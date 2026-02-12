MUNDO

“¿Quién está a cargo en Venezuela?”: la pregunta que puso contra las cuerdas a Delcy Rodríguez en plena entrevista

La presidenta interina de Venezuela tuvo una entrevista exclusiva con la cadena de noticias estadounidense ‘NBC News’.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
12 de febrero de 2026, 2:14 p. m.
Donald Trump, Delcy Rodríguez
Donald Trump, Delcy Rodríguez Foto: AP

NBC News, el reconocido canal de noticias de Estados Unidos, le hizo una entrevista a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien respondió a varias preguntas sobre el futuro del país tras la captura de Nicolás Maduro.

“Les puedo asegurar que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Les digo esto como abogado: lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, defendió Rodríguez a Maduro y su esposa detenidos en Nueva York a la espera de un juicio.

Rodríguez dio la entrevista después de recibir en una visita de alto perfil al secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, quien coincidió con la finalización de los detalles de la distribución de las vastas reservas petroleras de Venezuela.

En un momento de la entrevista, la periodista de NBC News le preguntó a Delcy Rodríguez: “¿Usted está a cargo o está a cargo el presidente Trump?”, algo que hizo que la presidenta encargada se le viera un poco incómoda al responder.

Estados Unidos

Precios de las entradas para el Mundial 2026 se disparan en la web de reventa dispuesta por la Fifa

Mundo

Donald Trump dice que la relación de EE. UU. con Venezuela es “extraordinaria” y llena de elogios a Delcy Rodríguez

Mundo

Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, anuncia el fin de la ofensiva anti migratoria en Minneapolis

Mundo

Estos son los países de América Latina que están a punto de dominar la economía junto a Estados Unidos, China y Rusia

Mundo

Delcy Rodríguez anuncia que “me han invitado a Estados Unidos” y asegura que está “contemplando ir allí”

Mundo

La reforma laboral de Milei: jornadas de 12 horas, despido sin indemnización y cambios en vacaciones

Mundo

Venezuela se alista a aprobar la histórica Ley de Amnistía que promete liberaciones masivas. Estos son los detalles

Mundo

Llega a Venezuela el primer alto funcionario del gobierno Trump. Esto se espera de su visita

Confidenciales

Delcy Rodríguez se reunió con el colombiano Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF

Mundo

Jorge Rodríguez anuncia el plazo máximo para la liberación de presos políticos en Venezuela

“Les puedo decir que estoy a cargo de la presidencia de Venezuela, como lo establece claramente la Constitución venezolana. Y por la cantidad de trabajo que tengo, por lo ocupada que estoy, les puedo decir que es un trabajo muy, muy duro y lo estamos haciendo día a día”, dijo.

Por otro lado, Rodríguez dijo este jueves que ha sido invitada a Estados Unidos y ha vuelto a defender que Nicolás Maduro es el “presidente legítimo” venezolano a pesar de que se encuentra fuera del país tras ser capturado por las fuerzas estadounidenses.

“Me han invitado a Estados Unidos. Estamos contemplando ir una vez se establezca la cooperación y podamos avanzar con todo”,dijo durante una la entrevista con NBC.

La presidenta encargada de Venezuela dijo que apuesta por una “asociación productiva a largo tiempo” con Estados Unidos enfocada en el petróleo, tras una reunión con el secretario estadounidense de Energía en Caracas.

“Hemos tenido una agenda de trabajo con puntos focales importantes”, entre ellos “establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética (…) beneficiosa para ambos países”, dijo Rodríguez, quien asumió el poder tras la incursión estadounidense que terminó en la captura de Nicolás Maduro.

En desarrollo…

Más de Mundo

Donald Trump, Delcy Rodríguez

“¿Quién está a cargo en Venezuela?”: la pregunta que puso contra las cuerdas a Delcy Rodríguez en plena entrevista

Copa del Mundial 2026

Precios de las entradas para el Mundial 2026 se disparan en la web de reventa dispuesta por la Fifa

X

Donald Trump dice que la relación de EE. UU. con Venezuela es “extraordinaria” y llena de elogios a Delcy Rodríguez

Encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan

Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, anuncia el fin de la ofensiva anti migratoria en Minneapolis

cómo se comportó el dólar en enero y qué esperar en febrero.

Estos son los países de América Latina que están a punto de dominar la economía junto a Estados Unidos, China y Rusia

Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez anuncia que “me han invitado a Estados Unidos” y asegura que está “contemplando ir allí”

En el primer semestre de 2025, la pobreza en Argentina bajó al 31,6 %, una caída significativa frente al 38,1 % del 2024, en el gobierno de Javier Milei, según Indec.

La reforma laboral de Milei: jornadas de 12 horas, despido sin indemnización y cambios en vacaciones

Parlamento de Venezuela - Ley de Amnistía

Venezuela se alista a aprobar la histórica Ley de Amnistía que promete liberaciones masivas. Estos son los detalles

Diosdado Cabello, Gustavo Petro y Donald Trump

Diosdado Cabello afirma que propuesta de Petro para acción militar contra el narcotráfico ya había sido formulada por Maduro

Presidente de EE. UU., Donald Trump.

Donald Trump convocó una cumbre presidencial en Miami para el 7 de marzo con líderes de América Latina

Noticias Destacadas