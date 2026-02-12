Mundo

Venezuela se alista a aprobar la histórica Ley de Amnistía que promete liberaciones masivas. Estos son los detalles

Según el régimen, el mismo día en que se apruebe la legislación, se liberarán a todos los presos políticos restantes.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
12 de febrero de 2026, 6:52 a. m.
Parlamento de Venezuela - Ley de Amnistía.
Parlamento de Venezuela - Ley de Amnistía. Foto: AFP

El Parlamento de Venezuela inicia este jueves, 12 de febrero, el debate final para la aprobación de una ley de amnistía general que abarque los 27 años del chavismo y lleve a excarcelaciones masivas de presos políticos. La amnistía es un proyecto que impulsa la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos el 3 de enero. Gobierna bajo presión de Washington y de Donald Trump, al que cedió control del petróleo.

Anunció a los pocos días un proceso de excarcelaciones, que dio a más de 400 presos políticos libertad condicional. Expertos estiman que la amnistía llevará a la salida de más prisioneros sin condiciones.

Hijo de Nicolás Maduro rompe el silencio sobre propuesta de ley de amnistía en Venezuela

La secretaría de la Asamblea Nacional informó que el único punto del orden del día será la discusión del proyecto de Ley de Amnistía para la convivencia democrática. El debate coincide con el Día de la Juventud en Venezuela, en el que tradicionalmente se convocan manifestaciones.

Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, la mayor del país y crítica del chavismo, llamó a una concentración en el campus, mientras el partido de gobierno anunció una “gran marcha” en Caracas.

Mundo

La reforma laboral de Milei: jornadas de 12 horas, despido sin indemnización y cambios en vacaciones

Mundo

Diosdado Cabello afirma que propuesta de Petro para acción militar contra el narcotráfico ya había sido formulada por Maduro

Estados Unidos

Donald Trump convocó una cumbre presidencial en Miami para el 7 de marzo con líderes de América Latina

Mundo

Reunión Trump-Netanyahu: el mandatario estadounidense insiste en continuar los diálogos con Irán

Estados Unidos

¿Quiénes pueden volver a EE. UU. tras ser deportados y cómo hacerlo legalmente?

Mundo

Drones de carteles mexicanos entraron a espacio aéreo de Estados Unidos: así fue la contundente respuesta

Estados Unidos

Persona es detenida por el presunto secuestro de la madre de reconocida presentadora estadounidense

Confidenciales

Gustavo Petro confirmó: “Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”

Macroeconomía

“Empezaremos diálogos con Venezuela para traer gas barato y rápido”, dice minMinas tras habilitación de EE. UU. a PDVSA

Mundo

Llega a Venezuela el primer alto funcionario del gobierno Trump. Esto se espera de su visita

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro
Delcy Rodríguez es la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

“Nos merecemos la paz”

Los diputados votaron la semana pasada a favor de la ley en el primero de los dos debates reglamentarios. El segundo estaba previsto para el martes, pero la sesión fue suspendida en medio del proceso de consulta pública por el que pasan las leyes. Participaron juristas, dirigentes opositores y hasta familiares de presos políticos.

El fiscal general Tarek William Saab también acudió al llamado junto a otros miembros del poder judicial. “Nos merecemos la paz, que todo sea debatido a través del diálogo”, dijo Saab en entrevista con la AFP. La amnistía, consideró, debe llevar —en consecuencia— a un gesto de Estados Unidos de liberar al depuesto Maduro y su esposa, presos en Nueva York.

Explosiva entrevista de Jorge Rodríguez: reveló si habrá elecciones en Venezuela y habló del regreso de María Corina Machado

Rodríguez ordenó también el cierre de la temida cárcel del Helicoide, señalada como centro de tortura por la oposición y activistas de derechos humanos. Su hermano Jorge Rodríguez, quien preside el Parlamento, anticipó la semana pasada que la aprobación de la ley se traducirá en la liberación de todos los presos políticos.

“Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos”, prometió a las afueras de unos calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7, en Caracas.

Diputados del PSUV conversan con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la aprobación de la Ley de Amnistía General en primera lectura por la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, el 5 de febrero de 2026. Julio Urribarri / Anadolu (Foto de Julio Urribarri / Anadolu vía AFP)
Diputados del PSUV conversan con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la aprobación de la Ley de Amnistía General. Foto: Anadolu via AFP

“Miedo tenemos todos”

En medio de los debates de la normativa, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa salió de prisión dentro del proceso de excarcelaciones. Menos de 12 horas después, fue nuevamente arrestado y enviado a Maracaibo (occidente) para cumplir arresto domiciliario.

Las autoridades lo acusaron de violar su libertad condicional tras pedir elecciones en una visita al Helicoide, donde participó en una manifestación con familiares de presos políticos. Guanipa es un cercano aliado de la premio nobel de la Paz y líder opositora, María Corina Machado, que estuvo en la clandestinidad por más de un año antes de huir del país para viajar a Oslo a recibir el galardón.

Diosdado Cabello se pronuncia sobre caso de Juan Pablo Guanipa: “Creyeron que pueden hacer lo que les da la gana”

“Miedo tenemos todos, pero tenemos que seguir peleando para que podamos hablar y podamos vivir en paz”, declaró a periodistas el hijo de Guanipa en la puerta de su casa en Maracaibo.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

En el primer semestre de 2025, la pobreza en Argentina bajó al 31,6 %, una caída significativa frente al 38,1 % del 2024, en el gobierno de Javier Milei, según Indec.

La reforma laboral de Milei: jornadas de 12 horas, despido sin indemnización y cambios en vacaciones

Parlamento de Venezuela - Ley de Amnistía

Venezuela se alista a aprobar la histórica Ley de Amnistía que promete liberaciones masivas. Estos son los detalles

Diosdado Cabello, Gustavo Petro y Donald Trump

Diosdado Cabello afirma que propuesta de Petro para acción militar contra el narcotráfico ya había sido formulada por Maduro

Presidente de EE. UU., Donald Trump.

Donald Trump convocó una cumbre presidencial en Miami para el 7 de marzo con líderes de América Latina

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla con la prensa mientras el presidente Donald Trump escucha en el club Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon)

Reunión Trump-Netanyahu: el mandatario estadounidense insiste en continuar los diálogos con Irán

Agentes federales refuerzan la seguridad en Washington horas después del tiroteo que detonó la nueva ola de restricciones migratorias ordenadas por la administración Trump.

¿Quiénes pueden volver a EE. UU. tras ser deportados y cómo hacerlo legalmente?

Drone en la frontera de Estados Unidos con México.

Drones de carteles mexicanos entraron a espacio aéreo de Estados Unidos: así fue la contundente respuesta

Nancy y Savannah Guthrie

Persona es detenida por el presunto secuestro de la madre de reconocida presentadora estadounidense

El papa León XIV celebra su audiencia general en la sala Pablo VI del Vaticano.

Papa León XIV muestra su preocupación por las inundaciones en Colombia y pide apoyo a la comunidad

Migrantes llegando a Alemania desde Siria.

Colombia podría recibir migrantes expulsados de Europa tras aprobación de nueva legislación

Noticias Destacadas