Mundo

Jorge Rodríguez anuncia el plazo máximo para la liberación de presos políticos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidente iternina, Delcy Rodríguez, aclaró como será el proceso para la excarcelaciones.

Redacción Mundo
10 de febrero de 2026, 8:49 a. m.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, director de campaña del presidente Nicolás Maduro, da una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el viernes 19 de julio de 2024. Las elecciones presidenciales están programadas para el 28 de julio. (Foto AP/Matías Delacroix)
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, director de campaña del presidente Nicolás Maduro, da una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el viernes 19 de julio de 2024. Las elecciones presidenciales están programadas para el 28 de julio. (Foto AP/Matías Delacroix) Foto: AP

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que el gobierno interino de Decly Rodríguez prevé liberar a todos los presos políticos del país a más tardar el viernes 13 de febrero, en lo que presentó como un paso para corregir abusos cometidos durante los años de control del régimen chavista del poder.

Rodríguez hizo la declaración durante un encuentro con familiares de presos políticos frente al centro de detención Zona 7, en la capital venezolana de Caracas, donde fijó un plazo concreto para la excarcelación masiva. “Esperamos que entre el próximo martes y a más tardar el viernes todos estén libres”, afirmó el funcionario del régimen.

Revelan el nombre del primer funcionario de Donald Trump que visitaría Venezuela, tras captura de Maduro

El dirigente, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, aseguró además que el Estado asumirá la responsabilidad por abusos del pasado. “Vamos a reparar todos los errores”, sostuvo, en referencia a prácticas desarrolladas durante el movimiento chavista fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez y profundizado bajo el mandato del derrocado dictador Nicolás Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, vota durante una sesión para discutir un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas el 5 de febrero de 2026.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, vota durante una sesión para discutir un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: AFP

Las declaraciones se produjeron un día después de que la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad, en primera discusión, un proyecto de ley de amnistía, que deberá ser sometido a una segunda y definitiva votación, pero que dicha propuesta fue aplazada sin nueva fecha aparente, según se conoció el lunes 9 de febrero.

La iniciativa busca absolver a personas acusadas o condenadas por delitos relacionados con su actividad política o participación en protestas, un patrón recurrente durante el gobierno de Maduro, cuando disidentes fueron procesados por cargos como traición, terrorismo o incitación al odio.

Hijo de Nicolás Maduro rompe el silencio sobre propuesta de ley de amnistía en Venezuela

Rodríguez aseguró que, una vez promulgada la ley, las liberaciones se producirán de inmediato. “Tan pronto como se apruebe la ley, también serán liberados el mismo día”, dijo. El texto legal, sin embargo, establece límites claros: no aplicará a delitos como asesinato, violaciones graves de derechos humanos o hechos de corrupción.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (C), sonríe junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), durante una conferencia de prensa sobre la liberación de presos en Venezuela, celebrada en el Palacio de Miraflores el 14 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela.
Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images

Además de las excarcelaciones, el proyecto contempla el levantamiento de inhabilitaciones políticas que han impedido a dirigentes opositores competir por cargos públicos. Entre los beneficiarios potenciales se encuentra María Corina Machado, la figura más reconocida de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de Paz.

Pese al anuncio, el escepticismo persiste. El régimen venezolano ha sido acusado durante años de represión sistemática de la disidencia política, mediante detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Aunque las autoridades aseguran haber liberado ya a unos 900 presos políticos, organizaciones independientes cuestionan esas cifras.

A un mes de la caída de Maduro, ¿en qué ha cambiado la situación en Venezuela?

Por ejemplo, Foro Penal, una de las principales ONG que monitorean la situación, registra un número significativamente menor, alrededor de 383 liberaciones, y estima que casi 680 personas continúan encarceladas por razones políticas.

