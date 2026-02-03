Mundo

A un mes de la caída de Maduro, ¿en qué ha cambiado la situación en Venezuela?

Tras la captura del dictador, Delcy Rodríguez tomó el poder. Pero aún la población espera cambios más profundos.

Redacción Mundo
3 de febrero de 2026, 3:11 p. m.
Hay manifestaciones a favor de Nicolás Maduro en Caracas.
Hay manifestaciones a favor de Nicolás Maduro en Caracas. Foto: AP

Las primeras bombas cayeron de madrugada el 3 de enero, hace un mes exacto. El sonido de las hélices, el ruido y destello de las explosiones despertaron a los venezolanos, atónitos con el desenlace de esta incursión estadounidense: Nicolás Maduro no era más el mandatario. Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y trasladado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico.

El país pasó a las manos de Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta y que bajo presión conduce los cambios exigidos por el presidente Donald Trump al tiempo que mantiene viva la retórica chavista. Acercamiento a Washington, apertura petrolera, amnistía general: el panorama es otro en la Venezuela sin Maduro. ¿Qué cambió? ¿Qué sigue igual?

“Estabilidad tutelada”

Trump ordenó el bombardeo que terminó en la captura de Maduro y en el que fallecieron un centenar de personas, entre civiles y militares. Pero evitó una ruptura total, como en el pasado hizo Estados Unidos en Irak. Rodríguez mantiene al chavismo en el poder, aunque condicionado por Washington. Es una “estabilidad tutelada”, evaluó Guillermo Tell Aveledo, profesor de Estudios Políticos en la Universidad Metropolitana.

Trump calificó a Rodríguez de “formidable” y la invitó a la Casa Blanca en una fecha aún por definir. “Todo anda muy bien con Venezuela”, señaló el 14 de enero tras su primera llamada.

Ambos países avanzan además en la reanudación de relaciones, rotas por Maduro en 2019, aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, le advirtió que puede correr la misma suerte de Maduro si no se alinea con los objetivos de Washington. Rodríguez recibió el lunes a la nueva jefa de la misión diplomática estadounidense, Laura Dogu, que insistió en que la “transición” forma parte de la agenda.

La caída del dictador pone fin a un proyecto iniciado en 1999 por Hugo Chávez, presentado en su origen como una apuesta por la justicia social.
La caída del dictador pone fin a un proyecto iniciado en 1999 por Hugo Chávez, presentado en su origen como una apuesta por la justicia social. Foto: AFP

Apertura petrolera

Venezuela aprobó una reforma a su ley petrolera, dictada por Estados Unidos, según analistas. El instrumento echa por tierra la nacionalización de 1976 y especialmente el modelo estatista impuesto por Hugo Chávez 30 años más tarde. Empresas privadas podrán operar en solitario y no como accionista minoritario en una sociedad con la estatal PDVSA. El plan de Trump es que petroleras estadounidenses, como Chevron, inviertan en este país.

La nueva ley flexibiliza además los porcentajes de las regalías y simplifica el pago de impuestos. También cede la exclusividad de exploración y explotación primaria. “Es la única manera de obtener inversión importante”, explicó el analista petrolero Francisco Monaldi, profesor en Estados Unidos.

Delcy Rodríguez nombra a hija de Diosdado Cabello en poderoso cargo en el Gobierno venezolano

Venezuela necesita —según expertos— unos 150.000 millones de dólares para recuperar la industria, golpeada por años de corrupción y malos manejos. Trump asumió control sobre parte de las ventas del petróleo de Venezuela en el mercado, sin los descuentos que obliga el embargo que él impuso en 2019. Hizo una primera venta que generó 500 millones de dólares para el país.

Nicolás Maduro, capturado
Nicolás Maduro, capturado Foto: Cuenta de x Donald Trump

Gobierno y propaganda

Rodríguez en teoría encabeza de forma interina el gobierno de Maduro. Pero ha cambiado ministros y altos oficiales en la Fuerza Armada desde que heredó el poder, aunque Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, los poderosos ministros del Interior y Defensa, permanecen por ahora en sus cargos.

“Es una fase de reacomodo de un sistema que prefería no cambiar su hegemonía”, indicó Aveledo. Los acercamientos con Estados Unidos chocan con el histórico discurso “antiimperialista” del chavismo, que permeó en la Fuerza Armada.

María Corina Machado reacciona al anuncio de Delcy Rodríguez sobre ley de amnistía en Venezuela

El partido de gobierno organiza casi a diario marchas para condenar el “secuestro” de Maduro; la TV estatal divulga un pegajoso tema para exigir su liberación.

Su rostro y el de su esposa protagonizaron un show de luces con drones en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país donde pernoctaban la madrugada del 3 de enero, bombardeado durante la incursión estadounidense. Una perfecta formación de drones mostró además la transcripción de su denuncia en la corte de Nueva York donde se declaró “prisionero de guerra”.

Con información de AFP.

