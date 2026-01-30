La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que el anuncio de la ley de amnistía para los presos políticos en Venezuela es fruto de la “presión” que ha ejercido el Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, que el pasado 3 de enero llevó a cabo una operación en el país latinoamericano que acabó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

“De modo que obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino (que) es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de EEUU, ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto”, respondió Machado al ser preguntada por su valoración del anuncio realizado por Delcy Rodríguez.

“Cuando desaparece la represión y se pierde el miedo, es el fin de la tiranía”, dijo Machado durante una participación virtual en el Hay Festival en Cartagena, Colombia.

Machado ha insistido en que “lo único” que le queda al Ejecutivo venezolano es el “aparato represivo del régimen” y que cuando este desaparezca “será el fin de la tiranía”.

“El aparato represivo del régimen es brutal, ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen”, dijo.

Igualmente, la opositora venezolana ha recordado la situación de los presos que todavía se encuentran en las prisiones venezolanas tras “27 años de un proceso brutal de persecución, de represión y de silenciar las voces de todos los ciudadanos”.

Estas palabras llegan después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, haya anunciado este viernes una ley de amnistía para el periodo de 1999 hasta el presente --desde la llegada al poder de Hugo Chávez-- para los presos políticos que permanecen en las cárceles de Venezuela y la reconversión del denunciado como centro de torturas El Helicoide en un espacio cultural y deportivo.

María Corina Machado y Delcy Rodríguez Foto: Fotos equipo MCM. Eliezer Ruiz Y GETTY

Este jueves, 29 de enero, la ONG venezolana Foro Penal ha elevado a más de 700 el número de “presos políticos” excarcelados desde que comenzó la última oleada de liberaciones el pasado 8 de enero, si bien ha denunciado que aún hay más de 11.000 personas con restricciones “arbitrarias” de su libertad.

Rodríguez participó este viernes de la apertura del año judicial en la sede de la corte suprema, un acto al que tradicionalmente acude el presidente. Un retrato de Maduro y su esposa, la también detenida Cilia Flores, decoraba la sala.

Con información de Europa Press*