En medio de un encuentro con miembros de su gabinete, el presidente de los Estados Unidos dijo que Maduro enfrentará “otros cargos” judiciales más adelante.

Día clave en el juicio contra Nicolás Maduro: el derrocado dictador venezolano se presenta ante un juez en Nueva York

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que este debería ser el primer juicio de muchos contra Maduro, señalando que “solo lo están procesando por una fracción de los delitos que cometió”.

Además, cuestionó a su fiscal general por no presentar cargos relacionados con lo que ha denunciado en reiteradas ocasiones: que el Gobierno venezolano “vació sus cárceles” y envió criminales al exterior, incluyendo a Estados Unidos.

#AHORA | 🇺🇸 🇻🇪 Trump asegura que el juicio contra Nicolás Maduro es solo el comienzo.



El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que este debería ser el primer juicio de muchos contra Maduro, señalando que “solo lo están procesando por una fracción de los delitos que cometió”.… pic.twitter.com/HjV9eh7tgz — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) March 26, 2026

Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecen por segunda vez ante el juez tras su captura en Caracas a inicios de enero.

Contra Maduro pesan cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.

El dictador venezolano se declaró inocente en enero, cuando fue presentado por primera vez ante el juez y aseguró que es un “prisionero de guerra”.

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Trump, quien ordenó la captura y exfiltración de Maduro y su esposa en una operación militar en Caracas, expresó su confianza de que sea acusado también de haber “vaciado sus cárceles sobre nuestro país”.

“Espero que esa acusación sea presentada en algún momento, debería serlo”, comentó. “Era un gran traficante de drogas”, añadió.

“Asumo que tendrá un juicio justo. Pero me imagino que enfrentará otros juicios”, sostuvo el mandatario.

Donald Trump y Nicolás Maduro Foto: AP

En la audiencia de hoy jueves, 26 de marzo, Maduro posiblemente presione para que se desestime su caso, mientras los abogados se disputan sobre quién pagará sus honorarios.

Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está presuntamente aislado en una celda sin internet ni periódicos.

Según una fuente cercana al Gobierno venezolano, Maduro lee la biblia y algunos de sus compañeros en la prisión le llaman “presidente”.

Solo se le permite hablar por teléfono con su familia y con sus abogados por un máximo de 15 minutos, agregó la misma fuente.

Un vehículo de la policía de Nueva York, afuera del Centro de Detención Metropolitano, en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York (Foto de Drew Angerer/Getty Images) Foto: Getty Images

“Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza”, aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.

Manifestantes se acercaron a la corte para levantaban pancaras con mensajes como “Liberen a Maduro” y críticas a la política de Donald Trump: “¡De Venezuela a Irán, basta de sanciones y bombas!”.

*Con información de AFP.