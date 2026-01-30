MUNDO

Régimen de Venezuela se levanta contra EE. UU. y emite un contundente mensaje en defensa de Cuba

El comunicado fue emitido tras la decisión de Trump de ejercer más presión sobre el régimen cubano.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
30 de enero de 2026, 7:49 p. m.
Delcy Rodríguez y Donald Trump.
Delcy Rodríguez y Donald Trump. Foto: Getty Images

Venezuela expresó su solidaridad con Cuba y rechazó las “medidas punitivas” anunciadas por Estados Unidos de imponer aranceles a los países que comercien petróleo con la isla caribeña, informó la cancillería en un comunicado.

Cuba dependió por años del petróleo de Venezuela, su más importante aliado en la región desde la llegada al poder de Hugo Chávez (1999-2013).

El escenario cambió con la caída de Nicolás Maduro, heredero de Chávez, en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. Y su sucesora, la presidenta interina Delcy Rodríguez, se acercó a Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva con la advertencia de aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba.

Estados Unidos

Estados Unidos condena a exempleado de Google por espionaje y robo de información para China

Estados Unidos

Marco Rubio proyecta elecciones democráticas en Venezuela a largo plazo, mientras EE. UU. vigila el nuevo gobierno

Mundo

EE. UU. da un ultimátum a Irán antes de un posible ataque: “Solo ellos lo saben”

Mundo

Delcy Rodríguez habría anunciado amnistía general para presos políticos en Venezuela

Mundo

Estados Unidos y Argentina firmarían un acuerdo en materia migratoria que desata la polémica. ¿De qué se trata?

Estados Unidos

La decisión del Gobierno Trump fue ilegal: tribunal de EE. UU. se pronunció contra la decisión de poner fin al TPS para venezolanos

Mundo

Estados Unidos invita a otros países a participar en la producción petrolera de Venezuela

Estados Unidos

Gobierno de Trump está al borde de un nuevo cierre en medio de violentas protestas en Minnesota

Mundo

Rusia insiste en traición a Nicolás Maduro y afirma que eso no pasará en Cuba

Mundo

Delcy Rodríguez habló de nuevo con Donald Trump y Marco Rubio. Esto dijo sobre su llamada con la Casa Blanca

La cancillería venezolana cuestionó las “medidas punitivas a los países que decidan mantener relaciones comerciales legítimas con la República de Cuba”.

“Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo de Cuba y hace un llamado a la acción colectiva de la comunidad internacional para hacer frente a las consecuencias humanitarias que se deriven de agresiones de esta naturaleza”, añadió.

Presidente de Cuba respondió con dureza a Donald Trump, tras medida que busca cortar el suministro de petróleo a la isla

“Cualquier medida que limite o condicione el intercambio de bienes y servicios, así como la libertad de los Estados para decidir soberanamente sus socios comerciales, constituye una violación del derecho internacional y de los principios fundamentales que rigen el comercio global”, dice el comunicado.

Cuba padece una profunda crisis energética, con frecuentes cortes de su servicio eléctrico, dependiente del combustible para funcionar.

Maduro, en el poder desde 2013, prestó juramento para un tercer mandato a pesar de una protesta mundial que provocó la salida de miles de personas en la víspera de la ceremonia.
Nicolás Maduro (der.) saludando al presidente cubano Miguel Díaz-Canel durante la investidura presidencial en el Capitolio -sede de la Asamblea Nacional- en Caracas el 10 de enero de 2025. Foto: AFP

Tras la caída de Maduro, Venezuela suspendió el suministro de petróleo, que llegó a representar, según expertos, 5 % de las exportaciones.

La Habana costeaba el crudo que requería de Venezuela a cambio de médicos, maestros y otros profesionales.

El Gobierno de China también expresó su solidaridad hacia Cuba. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, se ha referido a estas últimas medidas de la qdministración Trump como “prácticas inhumanas” que pueden privar a los cubanos de sus derechos.

“China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, y en el rechazo a la injerencia externa”, dijo el portavoz de Exteriores en rueda de prensa.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, viajará a varios países de Europa y visitará al papa en Italia
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Foto: Getty Images / Hector Vivas

La medida de Trump se produce horas después de haber mantenido una “productiva” conversación telefónica con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, quien ha defendido recientemente la decisión de la petrolera estatal, Petróleos de México (Pemex), de seguir enviando crudo a La Habana, en contra de los intereses de Washington.

El mandatario ha tomado esta decisión alegando que “la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancialmente fuera de Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior” del país norteamericano, lo que le ha llevado asimismo a declarar la “emergencia nacional”.

*Con información de AFP y Europa Press.

Más de Mundo

EE.UU.

Estados Unidos condena a exempleado de Google por espionaje y robo de información para China

El secretario de Estado, Marco Rubio, comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar la política del presidente Donald Trump hacia Venezuela tras la incursión militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro. El miércoles 28 de enero de 2026, en el Capitolio de Washington. (Foto AP/J. Scott Applewhite)

Marco Rubio proyecta elecciones democráticas en Venezuela a largo plazo, mientras EE. UU. vigila el nuevo gobierno

Donald Trump y ejército de los Estados Unidos. Hoja de ruta 2026.

EE. UU. da un ultimátum a Irán antes de un posible ataque: “Solo ellos lo saben”

La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la llegada de los buques estadounidenses como una “agresión psicológica”.

Delcy Rodríguez habría anunciado amnistía general para presos políticos en Venezuela

x

Estados Unidos y Argentina firmarían un acuerdo en materia migratoria que desata la polémica. ¿De qué se trata?

La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, candidata del presidente electo Donald Trump para secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, presta juramento durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales en Capitol Hill el 17 de enero de 2025 en Washington, DC.

La decisión del Gobierno Trump fue ilegal: tribunal de EE. UU. se pronunció contra la decisión de poner fin al TPS para venezolanos

Donald Trump, Delcy Rodríguez

Estados Unidos invita a otros países a participar en la producción petrolera de Venezuela

Donald Trump y el Congreso de los Estados Unidos

Gobierno de Trump está al borde de un nuevo cierre en medio de violentas protestas en Minnesota

La Fuerza Aérea estará a cargo de los 20 vuelos.

Colombia vuelve a recibir deportados desde EE. UU.: la Fuerza Aérea estará al mando de los vuelos

Documentos judiciales sacaron a la luz mensajes desconocidos entre el empresario y el financista.

Sale a la luz una conversación de Elon Musk con Jeffrey Epstein para un viaje a su isla en 2013

Noticias Destacadas