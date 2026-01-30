Régimen de Venezuela se levanta contra EE. UU. y emite un contundente mensaje en defensa de Cuba

Venezuela expresó su solidaridad con Cuba y rechazó las “medidas punitivas” anunciadas por Estados Unidos de imponer aranceles a los países que comercien petróleo con la isla caribeña, informó la cancillería en un comunicado.

Cuba dependió por años del petróleo de Venezuela, su más importante aliado en la región desde la llegada al poder de Hugo Chávez (1999-2013).

El escenario cambió con la caída de Nicolás Maduro, heredero de Chávez, en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. Y su sucesora, la presidenta interina Delcy Rodríguez, se acercó a Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva con la advertencia de aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba.

La cancillería venezolana cuestionó las “medidas punitivas a los países que decidan mantener relaciones comerciales legítimas con la República de Cuba”.

“Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo de Cuba y hace un llamado a la acción colectiva de la comunidad internacional para hacer frente a las consecuencias humanitarias que se deriven de agresiones de esta naturaleza”, añadió.

“Cualquier medida que limite o condicione el intercambio de bienes y servicios, así como la libertad de los Estados para decidir soberanamente sus socios comerciales, constituye una violación del derecho internacional y de los principios fundamentales que rigen el comercio global”, dice el comunicado.

Cuba padece una profunda crisis energética, con frecuentes cortes de su servicio eléctrico, dependiente del combustible para funcionar.

Nicolás Maduro (der.) saludando al presidente cubano Miguel Díaz-Canel durante la investidura presidencial en el Capitolio -sede de la Asamblea Nacional- en Caracas el 10 de enero de 2025. Foto: AFP

Tras la caída de Maduro, Venezuela suspendió el suministro de petróleo, que llegó a representar, según expertos, 5 % de las exportaciones.

La Habana costeaba el crudo que requería de Venezuela a cambio de médicos, maestros y otros profesionales.

El Gobierno de China también expresó su solidaridad hacia Cuba. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, se ha referido a estas últimas medidas de la qdministración Trump como “prácticas inhumanas” que pueden privar a los cubanos de sus derechos.

“China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, y en el rechazo a la injerencia externa”, dijo el portavoz de Exteriores en rueda de prensa.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Foto: Getty Images / Hector Vivas

La medida de Trump se produce horas después de haber mantenido una “productiva” conversación telefónica con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, quien ha defendido recientemente la decisión de la petrolera estatal, Petróleos de México (Pemex), de seguir enviando crudo a La Habana, en contra de los intereses de Washington.

El mandatario ha tomado esta decisión alegando que “la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancialmente fuera de Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior” del país norteamericano, lo que le ha llevado asimismo a declarar la “emergencia nacional”.

*Con información de AFP y Europa Press.