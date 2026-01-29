Mundo

Trump anuncia duros aranceles contra cualquier país que venda petróleo a Cuba “directa o indirectamente”

Aun así, advirtió que si la isla o los países involucrados se alinean con Estados Unidos, podría cambiar de decisión.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 11:50 p. m.
Nuevas amenazas por parte del gobierno Trump a Cuba hacen preveer catástrofe energética en la isla
Nuevas amenazas por parte del gobierno Trump a Cuba hacen preveer catástrofe energética en la isla

El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva con la que Estados Unidos “podría” imponer aranceles, por un monto no especificado, a los países que vendan petróleo a Cuba. La orden impuesta por el mandatario estadounidense entra en vigencia a partir de las 00:00 horas de este 30 de enero.

“Se podrá imponer un arancel adicional ‘ad valorem’ (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba”, indica el texto publicado por la Casa Blanca.

¿Golpe definitivo a Cuba? Claudia Sheinbaum anuncia la suspensión del envío de petróleo a la isla

“Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza”, argumentó el mandatario en la orden ejecutiva.

Además, aseguró que el régimen de Cuba “persigue y tortura a sus oponentes políticos, niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa, se aprovecha corruptamente de su miseria y comete otras violaciones de derechos humanos”.

Donald Trump anunció la medida desde la Casa Blanca. Foto: Getty

Esta decisión, destinada a aumentar aún más la presión sobre La Habana, se apoya en la declaración de un “estado de emergencia” en relación a la “amenaza excepcional” que representa Cuba para la seguridad nacional estadounidense, según este decreto.

“Si el Gobierno de Cuba u otro país extranjero afectado por esta orden adopta medidas significativas para abordar la emergencia nacional declarada en esta orden y se alinea suficientemente con los Estados Unidos en asuntos de seguridad nacional y política exterior, puedo modificar esta orden”, advierte el documento.

Estados Unidos estaría buscando una transición de régimen en Cuba finalizando el año, según ‘The Wall Street Journal’

Washington reprocha a las autoridades cubanas “alinearse y apoyar a numerosos países, organizaciones terroristas internacionales y actores hostiles a Estados Unidos”, entre ellos Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá.

Cuba también es señalada en la orden ejecutiva de “desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia”, al tiempo que “propaga sus ideas, programas y prácticas comunistas”.

“Cuba está a punto de caer... Parece que se está desmoronando”.
La medida busca asfixiar aún más la economía cubana. Foto: AP

El presidente estadounidense ya había advertido recientemente a La Habana que no habría “más petróleo” para Cuba sin un “acuerdo” con las autoridades.

Después de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión militar, Trump puso bajo control estadounidense el sector petrolero de Venezuela, que desde los años 2000 ha sido el principal proveedor de petróleo de Cuba.

La nueva amenaza del dirigente republicano llega cuando la isla atraviesa ya una situación energética precaria. Cuba, sometida a un embargo de Estados Unidos desde 1962, registra desde hace tres años escasez de combustible que tiene un impacto directo en su producción eléctrica.

Trump anuncia duros aranceles contra cualquier país que venda petróleo a Cuba “directa o indirectamente”

