¿Golpe definitivo a Cuba? Claudia Sheinbaum anuncia la suspensión del envío de petróleo a la isla

En medio de las presiones que Estados Unidos ha realizado al envío de petróleo hacia Cuba, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que se suspendió esta gestión, la cual podría agravar seriamente la crisis energética que actualmente atraviesa la isla del Caribe.

“Es una decisión soberana”, aseguró la presidenta, afirmando que la medida la toma directamente la compañía Pemex “en la relación contractual que tiene con Cuba”.

México confirma que no enviará más crudo a Cuba, según su presidenta, Claudia Sheinbaum Foto: AFP

Estas declaraciones se dieron en el espacio de La Mañanera, en la que Sheinbaum interactúa con los medios. Uno de los periodistas le preguntó respecto a la ingerencia de Estados Unidos, a lo que respondió: “México toma decisiones soberanas y no lo ha hecho solamente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino lo hizo el del presidente López Obrador”.

La presidenta aseguró que sus relaciones con Cuba seguirán fuertes, ya que sostendrá “una comunicación con la isla y una relación de distinto tipo con la isla”. Adicionalmente, respaldó su gestión y la de su nación en este asunto, porque, según sus palabras, México “fue el único país que votó en contra del bloqueo” a Cuba.

“México puede ayudar”, aseguró Sheinbaum, quien confirmó acercamientos previos para “hacer un canal” de diálogo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que cada vez son menos favorables para la isla. Sin embargo, manifestó que “no podemos decidir sobre ellos”.

La presidenta fue cuestionada respecto a los tiempos en los que llega la medida, porque se da justamente cuando el gobierno Trump arremetió contra los envíos del crudo a la isla. “Así como durante un tiempo no se envió y después sí se envió y otro tiempo no se envió y sí se envió”, respondió.

Finalmente, un periodista le preguntó sobre la posibilidad de volver a exportar petróleo hacia Cuba. “Pues en todo caso se informará“, concluyó.

El petróleo es uno de los requisitos más grandes de Cuba por crisis energética Foto: adobe stock

Expertos advierten que esta medida afectará enormemente a la isla, que está viviendo uno de sus peores momentos, tanto a nivel económico, como energético, lo que generaría un impacto profundo en ambos aspectos.

Cuba ha perdido temporalmente a sus dos principales aliados energéticos en la región. Primero, Venezuela cesó su transporte de crudo a la isla tras la captura del dictador Nicolás Maduro y las directrices de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Y segundo, México, que se encargaba de proveer más del 30% de la energía total que requiere la isla.

Las presiones estadounidenses vienen provocadas por una postura desafiante y a la defensiva por parte de Cuba, que ha rechazado cualquier tentativa de negociación bajo presión. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha negado contactos directos con Estados Unidos y afirma que su gobierno no cederá ante “intimidaciones”.