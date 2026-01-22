Estados Unidos

Estados Unidos estaría buscando una transición de régimen en Cuba finalizando el año, según ‘The Wall Street Journal’

El gobierno federal estaría buscando el cambio de régimen. ¿Será el fin del socialismo castrista?

22 de enero de 2026, 1:14 p. m.
Un abismo político separa a Cuba de Estados Unidos.
Estados Unidos está interesado en que el régimen cubano caiga tras el arresto de Nicolás Maduro, quien fue puesto a disposición de las autoridades de Nueva York luego de su captura en Caracas, cuando fuerzas militares de Estados Unidos ingresaron para tomar preso al dictador y a su esposa.

Según lo indicado por The Wall Street Journal, la Casa Blanca se empeña en dar con personas que tengan en su poder información privilegiada en Cuba, para que esta pueda servir de ayuda y, eventualmente, dar por terminada la dictadura comunista en el territorio cubano.

Gobierno de Estados Unidos quiere que se acabe el socialismo cubano. Foto: Anadolu via AFP

Asimismo, se señala que el Gobierno estadounidense ha hecho una evaluación de la situación económica de Cuba y se prevé que la isla podría estar al borde del colapso debido a la pérdida de la ayuda económica que brindaba Venezuela al régimen, como se menciona en The Wall Street Journal.

El presidente Donald Trump, a través de mensajes en sus redes sociales, ha dejado clara su postura frente a esta situación, instando a que haya un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”.

Con pullas a Europa: Donald Trump exalta sus políticas económicas en medio del Foro Económico de Davos

A esto se suma lo acontecido últimamente, cuando el mandatario gringo aseveró que “le parece bien” la posibilidad de que Marco Rubio, su secretario de Estado, sea presidente de la isla.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han estado marcadas por una tensión de décadas, en la que diferentes mandatarios norteamericanos se han empeñado en doblegar el poder castrista en La Habana mediante distintas sanciones económicas y restricciones comerciales, con el fin de ejercer presión para cambios en materia política en la nación latinoamericana.

Estados Unidos, en distintas zonas del país, alberga una cantidad importante de ciudadanos cubanos que decidieron migrar en busca de un mejor futuro.

La isla se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros de Key West, en Florida, lo que evidencia la cercanía geográfica entre Cuba y Estados Unidos.

¿Estados Unidos intervendrá en Cuba? Foto: Getty Images

El venezolano Hugo Chávez mantuvo una especial cercanía con Cuba, relación que también hizo que los vínculos comerciales entre ambos países se fortalecieran.

La expectativa crece, pues no se sabe cuáles son las acciones concretas que desde la Casa Blanca se planean para poner fin al comunismo cubano.

¿Qué une a Groenlandia con Dinamarca? Acá le contamos parte de su historia

Estados Unidos, además, ha experimentado tensiones diplomáticas por su deseo de hacerse con el territorio de Groenlandia, argumentando que se trata de un asunto de “seguridad nacional”; el tema de Cuba puede despertar nuevas tensiones en medio de todas las que ya está afrontando el país norteamericano.

Noticias Destacadas