Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos han generado revuelo en medio del Foro Económico que se está llevando a cabo en Davos.

El mandatario norteamericano se refirió en su intervención a varios temas, entre ellos, a las políticas económicas implementadas en su país para hacer frente a algunas problemáticas que se evidenciaban allí.

En ese contexto, describió los resultados obtenidos tras un año de su posesión presidencial:

“Ayer se cumplió un año de mi toma de posesión y hoy, tras 12 meses en la Casa Blanca, nuestra economía está en auge. El crecimiento se está disparando, la productividad está aumentando, la inversión se está disparando, los ingresos están aumentando. La inflación ha sido derrotada”, afirmó el mandatario en su intervención en Davos.

Aparte de exaltar su gestión en materia económica, dijo que “Estados Unidos es el motor económico del planeta”, y agregó que “cuando Estados Unidos prospera, todo el mundo prospera”.

El líder estadounidense no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra Europa: “me encanta Europa y quiero que le vaya bien, pero no va por buen camino”.

Los comentarios de Donald Trump van muy de la mano con el eslogan que ha promovido constantemente: “Make America Great Again”.

Dice que se ha logrado un “milagro económico” y, además, que desde las acciones realizadas en los Estados Unidos se pretende “elevar el nivel de vida de nuestros ciudadanos a niveles nunca antes vistos”.

También instó a países europeos a seguir los pasos de Norteamérica, al afirmar: “pueden mejorar mucho siguiendo lo que estamos haciendo”.

Las tensiones diplomáticas del país norteamericano han estado en aumento por el tema de Groenlandia, al cual también se refirió en su discurso.

Desde el Gobierno de los Estados Unidos se ha dicho que necesitan que Groenlandia haga parte del territorio para poder adelantar el proyecto de la “Cúpula Dorada”, que tiene un costo aproximado de 175 mil millones de dólares.

Este tendría como objetivo crear un sistema de defensa aérea capaz de resguardar al territorio nacional de cualquier amenaza que venga por aire.

La magnitud del debate ha generado que Dinamarca despliegue tropas en Groenlandia para cuidar la soberanía del territorio. En Davos, Trump dijo: “Ningún grupo de naciones está en condiciones de proteger a Groenlandia, aparte de Estados Unidos”, y también llamó la atención la forma en cómo se refirió a Groenlandia como un “trozo de hielo”, insistiendo en su deseo de hacerse con el territorio: “Queremos ese trozo de hielo para proteger el mundo”.