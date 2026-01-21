Estados Unidos

Con pullas a Europa: Donald Trump exalta sus políticas económicas en medio del Foro Económico de Davos

En medio de las declaraciones dadas en su discurso en el Foro Económico de Davos, Donald Trump afirma que sus políticas económicas han servido para los EE. UU.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

21 de enero de 2026, 5:53 p. m.
Donald Trump en su discurso en Davos.
Donald Trump en su discurso en Davos. Foto: World Economic Forum

Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos han generado revuelo en medio del Foro Económico que se está llevando a cabo en Davos.

El mandatario norteamericano se refirió en su intervención a varios temas, entre ellos, a las políticas económicas implementadas en su país para hacer frente a algunas problemáticas que se evidenciaban allí.

Antes de las reuniones en Davos, Donald Trump lanza críticas a país europeo en medio de tensiones por Groenlandia

En ese contexto, describió los resultados obtenidos tras un año de su posesión presidencial:

“Ayer se cumplió un año de mi toma de posesión y hoy, tras 12 meses en la Casa Blanca, nuestra economía está en auge. El crecimiento se está disparando, la productividad está aumentando, la inversión se está disparando, los ingresos están aumentando. La inflación ha sido derrotada”, afirmó el mandatario en su intervención en Davos.

Noticias Estados Unidos

Encuentro clave entre María Elvira Salazar y María Corina Machado marca apoyo de Estados Unidos a Venezuela

Noticias Estados Unidos

¿Se arrepiente Donald Trump de lo hecho por el ICE?: “Nos sentimos terriblemente mal”

Noticias Estados Unidos

Gobierno de EE. UU. investigará a las personas que tengan esta suma de dinero en sus cuentas bancarias; este es el tope

Noticias Estados Unidos

EE. UU., al borde del cierre federal: Senado y Casa Blanca aún no logran acuerdo

Noticias Estados Unidos

Donald Trump asegura que “sin EE. UU., ahora mismo todos hablarían alemán”: argumentos en el Foro Económico Mundial sobre Groenlandia

Noticias Estados Unidos

Las diez frases más relevantes de Donald Trump en Davos 2026

Noticias Estados Unidos

A partir de esta fecha, inmigrantes de 75 países ya no podrán solicitar visa a EE. UU. tras decisión de Donald Trump

Vehículos

El mensaje claro de Donald Trump a BYD, Xiaomi, Geely y otros fabricantes de carros chinos: ¿qué les espera a estas compañías?

La reunión anual de líderes políticos y empresariales se celebra en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Europa por diversos temas, incluyendo la promesa de Trump de adquirir Groenlandia, un territorio danés semiautónomo.
Trump habla de sus logros en materia económica en Davos. Foto: Getty Images

Aparte de exaltar su gestión en materia económica, dijo que “Estados Unidos es el motor económico del planeta”, y agregó que “cuando Estados Unidos prospera, todo el mundo prospera”.

El líder estadounidense no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra Europa: “me encanta Europa y quiero que le vaya bien, pero no va por buen camino”.

Los comentarios de Donald Trump van muy de la mano con el eslogan que ha promovido constantemente: “Make America Great Again”.

Dice que se ha logrado un “milagro económico” y, además, que desde las acciones realizadas en los Estados Unidos se pretende “elevar el nivel de vida de nuestros ciudadanos a niveles nunca antes vistos”.

También instó a países europeos a seguir los pasos de Norteamérica, al afirmar: “pueden mejorar mucho siguiendo lo que estamos haciendo”.

Las tensiones diplomáticas del país norteamericano han estado en aumento por el tema de Groenlandia, al cual también se refirió en su discurso.

Desde el Gobierno de los Estados Unidos se ha dicho que necesitan que Groenlandia haga parte del territorio para poder adelantar el proyecto de la “Cúpula Dorada”, que tiene un costo aproximado de 175 mil millones de dólares.

El despliegue militar incrementa las tensiones en la región asiática. Imagen de referencia
Estados Unidos quiere construir una "Cúpula Dorada" Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Este tendría como objetivo crear un sistema de defensa aérea capaz de resguardar al territorio nacional de cualquier amenaza que venga por aire.

Donald Trump en el Foro de Davos 2026: los momentos más importantes de la jornada

La magnitud del debate ha generado que Dinamarca despliegue tropas en Groenlandia para cuidar la soberanía del territorio. En Davos, Trump dijo: “Ningún grupo de naciones está en condiciones de proteger a Groenlandia, aparte de Estados Unidos”, y también llamó la atención la forma en cómo se refirió a Groenlandia como un “trozo de hielo”, insistiendo en su deseo de hacerse con el territorio: “Queremos ese trozo de hielo para proteger el mundo”.

Más de Noticias Estados Unidos

La líder opositora venezolana María Corina Machado conversa con congresistas republicanos sobre la transición democrática en Venezuela

Encuentro clave entre María Elvira Salazar y María Corina Machado marca apoyo de Estados Unidos a Venezuela

x

¿Se arrepiente Donald Trump de lo hecho por el ICE?: “Nos sentimos terriblemente mal”

Contribuyentes todavía no han solicitado este dinero.

Gobierno de EE. UU. investigará a las personas que tengan esta suma de dinero en sus cuentas bancarias; este es el tope

Donald Trump y el Congreso de los Estados Unidos

EE. UU., al borde del cierre federal: Senado y Casa Blanca aún no logran acuerdo

x

Donald Trump asegura que “sin EE. UU., ahora mismo todos hablarían alemán”: argumentos en el Foro Económico Mundial sobre Groenlandia

La reunión anual de líderes políticos y empresariales se celebra en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Europa por diversos temas, incluyendo la promesa de Trump de adquirir Groenlandia, un territorio danés semiautónomo.

Las diez frases más relevantes de Donald Trump en Davos 2026

x

Con pullas a Europa: Donald Trump exalta sus políticas económicas en medio del Foro Económico de Davos

El programa de visas por diversidad fue suspendido por la administración Trump tras el tiroteo que reavivó el debate sobre seguridad e inmigración en Estados Unidos.

A partir de esta fecha, inmigrantes de 75 países ya no podrán solicitar visa a EE. UU. tras decisión de Donald Trump

El presidente Trump habla en Davos sobre la protección de Groenlandia ante líderes internacionales

Donald Trump sacude Davos: “Solo EE. UU. puede garantizar la seguridad de Groenlandia”

Se estima que podrían alcanzar los -56 grados centígrados

Tormenta invernal azotará a EE. UU.: es probable que libere hielo y nieve en estas zonas

Noticias Destacadas