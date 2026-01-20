Estados Unidos

Antes de las reuniones en Davos, Donald Trump lanza críticas a país europeo en medio de tensiones por Groenlandia

En medio de las tensiones diplomáticas por el caso de Groenlandia, el presidente Trump critica a líderes de Europa, antes de su aparición en Davos.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

20 de enero de 2026, 12:27 p. m.
Donald Trump lanza críticas a líderes europeos.
Donald Trump lanza críticas a líderes europeos. Foto: AFP

En medio de las crecientes tensiones por Groenlandia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó críticas a un país europeo antes de su aparición en Davos.

Las pretensiones del Gobierno de los Estados Unidos por hacerse con Groenlandia han generado debate a nivel mundial; inclusive han generado que tropas sean desplazadas hacia el territorio para proteger su soberanía.

Imagen difundida por el presidente Donald Trump en Truth Social muestra un mapa alterado con IA en el que Groenlandia, Canadá y Venezuela aparecen como parte de Estados Unidos, en medio de críticas de aliados europeos y miembros de la OTAN.
Donald Trump y Groenlandia. Foto: Composición Semana /@realDonaldTrump/Getty Images

Estados Unidos ha argumentado que necesita que Groenlandia haga parte del territorio norteamericano por un tema de “seguridad nacional”.

El ministro de Defensa de Dinamarca ha dicho en unas declaraciones a la AFP:Seguiremos reforzando nuestra presencia militar en Groenlandia, pero también tendremos un enfoque aún mayor dentro de la Otan en más ejercicios y una mayor presencia de la Otan en el Ártico”.

Las palabras de Donald Trump refiriéndose al caso de Groenlandia: “La Cúpula Dorada que estamos construyendo”

Donald Trump, en sus recientes declaraciones a través de redes sociales en la antesala de lo que será su aparición en Davos, ha criticado a Gran Bretaña por hacer la entrega de la soberanía de una de sus colonias insulares en medio del océano Índico, de acuerdo con información de The Washington Post.

“Que el Reino Unido regale tierras extremadamente importantes es un acto de GRAN ESTUPIDEZ, y es uno más en una larga lista de razones de seguridad nacional por las que se debe adquirir Groenlandia”, afirmó Trump.

Además, ha mencionado que “China y Rusia han notado este acto de total debilidad”, diciendo: “Como les expresé a todos, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. ¡En eso todos estamos de acuerdo!”.

Estados Unidos advierte que, para el avance del proyecto “La Cúpula Dorada”, necesita el territorio de Groenlandia. Este proyecto tiene como objetivo crear un sistema de defensa aéreo capaz de interceptar misiles balísticos intercontinentales o cualquier otro elemento aéreo que pueda atentar contra la seguridad nacional.

EE.UU.
Estados Unidos y la "Cúpula Dorada". Foto: Getty Images

De acuerdo con la información que se tiene disponible, este proyecto costaría aproximadamente unos 175 mil millones de dólares.

Además, el mandatario norteamericano ha indicado que si Estados Unidos no se hace con este territorio, “Rusia o China lo harán”.

Esta no ha sido la única polémica en la que recientemente se ha visto involucrado el gobierno norteamericano, pues tras la captura del dictador Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero, las tensiones han ido en aumento, pues hay quienes argumentan que este operativo atentó contra la soberanía nacional del territorio bolivariano.

Se espera que Donald Trump haga su aparición en Davos el miércoles 21 de enero.

Noticias Destacadas