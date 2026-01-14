Estados Unidos

Las palabras de Donald Trump refiriéndose al caso de Groenlandia: “La Cúpula Dorada que estamos construyendo”

El presidente de los Estados Unidos se pronunció a través de Truth Social indicando los motivos por los que Groenlandia es importante para la seguridad nacional.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

14 de enero de 2026, 2:45 p. m.
Trump se refiere al caso de Groenlandia.
Trump se refiere al caso de Groenlandia. Foto: Composición Semana /EFE/Getty Images

En medio de las crecientes tensiones que Estados Unidos ha tenido recientemente, con relación a los operativos que el Gobierno ha adelantado en Venezuela y que como resultado pudieron dar con la captura del dictador Nicolás Maduro, crece la expectativa por el tema de Groenlandia.

Trump se refiere a Groenlandia en Truth Social. Foto: Composición SEMANA / Getty

El presidente Donald Trump en múltiples ocasiones ha hecho explícito su interés en hacer que Groenlandia sea parte de los Estados Unidos, pese a eso, este tema ha suscitado debate en todos los espectros políticos.

Según lo que se informa desde La Casa Blanca, el deseo de que Groenlandia sea parte del territorio norteamericano es por un tema de seguridad nacional.

Representantes de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con Marco Rubio y JD Vance en Washington

El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, afirmó a la agencia AFP Seguiremos reforzando nuestra presencia militar en Groenlandia, pero también tendremos un enfoque aún mayor dentro de la OTAN en más ejercicios y una mayor presencia de la OTAN en el Ártico”, a vísperas de la reunión que sostendrían el día 14 de enero diferentes funcionarios de Estados Unidos, Dinamarca y de Groenlandia.

El presidente Donald Trump se pronunció a través de Truth Social afirmando que “Estados unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional”.

Indicando además que Groenlandia “es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo”, la Cúpula de la que habla el presidente es un proyecto que busca dar paso a un sistema de defensa aéreo.

Según lo que se indica, este proyecto tendría un costo aproximado de 175 mil millones de dólares, la “Cúpula” tendría como objetivo interceptar misiles balísticos intercontinentales, armas hipersónicas o cualquier otro tipo de elemento que pueda significar un riesgo para la seguridad del territorio norteamericano, de acuerdo con lo que indica National Geographic.

Trump se burla de la defensa de Groenlandia y reaviva la tensión con Dinamarca: “Dos trineos tirados por perros”

En el mensaje publicado por Trump, este también se refiere a la OTAN indicando que esta “debería liderar el camino para que la consigamos”, aseverando que si Estados Unidos no lo hace “Rusia o China lo harán”.

Indica el mandatario que sin el poder militar estadounidense “la OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria”.

Groenlandia
El tema ha generado tensiones. Foto: Anadolu via Getty Images

Para justificar que Groenlandia haga parte del territorio norteamericano, el mandatario afirma que “la OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos”.

En la publicación difundida por Truth Social, Trump también deja claro que no está dispuesto a aceptar menos, “cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.

