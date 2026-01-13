Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia serán recibidos el miércoles en la Casa Blanca por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este martes el canciller danés.

“El vicepresidente estadounidense JD Vance ha querido participar también en esta reunión, y será el anfitrión. Tendrá lugar en la Casa Blanca”, declaró a la prensa Lars Løkke Rasmussen.

Trump se burla de la defensa de Groenlandia y reaviva la tensión con Dinamarca: “Dos trineos tirados por perros”

Vivian Motzfeldt, la jefa de la diplomacia de Groenlandia, un territorio autónomo que pertenece a Dinamarca, había solicitado la semana pasada una reunión con Marco Rubio.

Los ministros de Exteriores de Dinamarca Foto: AFP

Por su parte, el ministro danés de Defensa anunció que el próximo lunes se reunirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para hablar de la seguridad en el Ártico.

El año pasado, JD Vance visitó durante unas horas la base aérea estadounidense de Pituffik, en el noroeste de Groenlandia, y calificó a Dinamarca de “mal aliado” por, según él, no hacer suficientes esfuerzos para garantizar la seguridad de esta región.

“Haremos algo con Groenlandia, les guste o no”: Donald Trump explica sus razones para apropiarse del país y anuncia ultimátum

En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado la presión sobre Groenlandia asegurando que tomará el control de la isla ártica “de una forma u otra”. Argumenta que, si Washington no diera este paso, Rusia y China se convertirían en potencias hegemónicas en el Ártico.

Marco Rubio Foto: AFP

El lunes, la OTAN y Groenlandia anunciaron su intención de cooperar para reforzar la defensa de este vasto territorio con el objetivo de disuadir a Trump.

“Estados Unidos debería, por el contrario, agradecer a Dinamarca, que a lo largo de los años ha sido un aliado muy leal”, afirmó el domingo el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, cuyo país es el miembro más reciente de la OTAN.

Dinamarca y el gobierno autónomo de Groenlandia esperan que la reunión sirva para disipar “malentendidos” sobre la defensa y la presencia de China en la región, entre otras cuestiones.

Trump se refirió de Groenlandia acompañado de Marco Rubio y Pete Hegseth Foto: Creación Semana / GETTY

Según el ministro danés de Exteriores, la reunión del miércoles debe permitir “trasladar toda esta discusión sobre Groenlandia, que no se ha relajado (...), a una sala de reuniones, donde se pueda mirar a los ojos y hablar de los asuntos en cuestión”.

Casa Blanca revela que Trump tiene “varias opciones” para Groenlandia, incluyendo la militar

El Gobierno danés recordó recientemente haber invertido cerca de 90.000 millones de coronas (unos 14.000 millones de dólares) para reforzar su presencia militar en el Ártico.

Por su parte, dice el primer ministro groenlandés, declaró que “Si debemos escoger entre EE. UU. y Dinamarca, elegimos Dinamarca”.

Con información de AFP.