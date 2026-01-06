Casa Blanca revela que Trump tiene “varias opciones” para Groenlandia, incluyendo la militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baraja varias vías para anexionar Groenlandia, y recurrir al ejército es “siempre una opción”, informó la Casa Blanca el martes.

El mandatario “ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt, en un comunicado sobre el territorio semiautónomo perteneciente a la corona de Dinamarca.

“El presidente y su equipo están debatiendo varias opciones para alcanzar ese importante objetivo para la política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, añadió.

Fuentes de la cadena CBS han indicado también que entre otras opciones que baraja Trump siguen vigentes la posibilidad de comprar Groenlandia o formar un firmar un pacto de libre asociación.

Estas fuentes, en cualquier caso, han indicado que la intención del presidente norteamericano es la de resolver esta cuestión antes del final de su mandato.

En los últimos días, Donald Trump ha vuelto a insistir en que Estados Unidos tiene que anexionarse este amplio territorio insular por una cuestión de “seguridad nacional”, si bien las autoridades de Dinamarca y Groenlandia han reclamado que cesen las amenazas norteamericanas, apelando a que Copenhague es un aliado históricamente cercano a Washington y que la isla ártica “no está en venta”.

Reunión con Marco Rubio

En medio de esta situación, la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt; y su homólogo danés, Lars Lokke Rasmussen, han confirmado que han pedido al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, concertar un encuentro a tres para intentar paliar el incremento de la tensión de las últimas semanas.

“El Gobierno de Groenlandia y el Gobierno danés se han puesto en contacto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para solicitar una reunión ministerial a la brevedad posible”, ha indicado Motzfeldt primero y confirmado el ministro danés después.

“Ha llegado el momento de que nos pongamos en contacto con nuestros colegas estadounidenses, el secretario de Estado estadounidense, para concertar una reunión. Así que lo solicitamos ayer (por el martes). No puedo decir nada sobre cuándo tendrá lugar, pero tenemos que aclarar algunos malentendidos”, afirma Rasmussen.

Los mandatarios europeos subrayaron en una declaración conjunta que “corresponde a Dinamarca y a Groenlandia y solo a ellos decidir sobre las cuestiones que les conciernen”.

“El Reino de Dinamarca —incluido Groenlandia— forma parte de la OTAN. Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe garantizarse de manera colectiva, en cooperación con los aliados de la OTAN, incluidos Estados Unidos”, señalaron los dirigentes.

