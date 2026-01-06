Mundo

Europa reafirma su apoyo a Dinamarca en la controversia por el estatus de Groenlandia tras amenazas de Donald Trump

Los líderes de la Unión Europea aseguran que deben respetarse los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía.

Redacción Mundo
6 de enero de 2026, 2:25 p. m.
Trump insiste en que “necesita” a Groenlandia por razones de seguridad.
Trump insiste en que “necesita” a Groenlandia por razones de seguridad. Foto: @RobertoRos78772

Los dirigentes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido reclamaron este martes a Estados Unidos que respete la soberanía de Groenlandia, tras las reivindicaciones de Donald Trump sobre este territorio danés.

“Corresponde a Dinamarca y a Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre las cuestiones que les conciernen”, indicaron los mandatarios europeos en una declaración conjunta.

¿Por qué Donald Trump quiere que Groenlandia sea de Estados Unidos pese al rechazo de Dinamarca?

El presidente de Estados Unidos reiteró el domingo pasado su deseo de anexar a Groenlandia, un territorio que considera estratégico para la defensa nacional estadounidense y que cuenta con importantes recursos minerales.

El mandatario estadounidense sigue moviendo sus fichas para comprar y anexar Groenlandia, aunque no es fácil.
El mandatario estadounidense sigue moviendo sus fichas para comprar y anexar Groenlandia, aunque no es fácil. Foto: GETTY IMAGES

“El Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, forma parte de la OTAN. Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe garantizarse de manera colectiva, en cooperación con los aliados de la OTAN, incluidos Estados Unidos”, añadieron los líderes en una declaración publicada, entre otros, por el Gobierno alemán.

Según el presidente francés Emmanuel Macron y los jefes de gobierno de Alemania (Friedrich Merz), Italia (Giorgia Meloni), Polonia (Donald Tusk), España (Pedro Sánchez), el Reino Unido (Keir Starmer) y Dinamarca (Mette Frederiksen), esta cooperación debe respetar “los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”.

“Son principios universales, y no dejaremos de defenderlos”, añadieron.

Donald Trump asegura que Groenlandia debe ser parte de Estados Unidos
Donald Trump asegura que Groenlandia debe ser parte de Estados Unidos Foto: @descifraguerra

“Motivos de seguridad”

“Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, cuando le preguntaron sobre el tema.

La intervención militar estadounidense en Venezuela avivó los temores por Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, ante la insistencia de Trump en tomar posesión de la isla, de ubicación estratégica en el Ártico.

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero, Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que Estados Unidos “necesita” este territorio rico en recursos, por razones de seguridad, y se ha negado a descartar el uso de la fuerza para tomarlo.

Nuuk, la capital de Groenlandia a finales de otoño. América, América del Norte, Groenlandia, territorio danés. (Foto de: Martin Zwick/REDA&CO/Universal Images Group vía Getty Images)
Nuuk, la capital de Groenlandia a finales de otoño. Foto: REDA&CO/Universal Images Group v

Expertos consideran que la operación en Venezuela es una advertencia a los aliados de Estados Unidos, preocupados por las amenazas de Trump de apoderarse de recursos estratégicos, empezando por su voluntad declarada de anexionar Groenlandia.

Trump reafirma su obsesión con Groenlandia: compartió un épico video e insistió en tomar su control

“Esta imagen es irrespetuosa. Las relaciones entre los países y los pueblos se fundamentan en el respeto y el derecho internacional, y no en símbolos que ignoran nuestro estatus y nuestros derechos”, reaccionó en Facebook el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

Pero “no hay ninguna razón para que cunda el pánico o para preocuparse”, agregó el dirigente, que recordó que Groenlandia “no está en venta”.

Con información de AFP.

