22 monjes budistas fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Colombo tras portar 112 kilos de cannabis

En Sri Lanka, un total de 22 monjes budistas fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike tras ser sorprendidos con más de 110 kilogramos de cannabis, una sustancia ilegal en este país del sur de Asia.

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El caso ha sido calificado como la mayor incautación de drogas registrada hasta ahora en esta terminal aérea.

De acuerdo con el diario estatal Daily News, los hombres regresaban desde Tailandia y transportaban en su equipaje más de cinco kilogramos de la sustancia por maleta. Las autoridades señalaron que el hallazgo fue posible gracias a un aviso confidencial que permitió activar la operación.

Según la policía, la droga habría sido ocultada mediante compartimentos modificados dentro del equipaje, en lo que aparenta ser un sistema de doble fondo diseñado para el transporte de estupefacientes.

El valor estimado del cargamento supera los 3,45 millones de dólares, equivalentes a cerca de 1.100 millones de rupias, de acuerdo con el portal oficial de noticias del Gobierno.

Las investigaciones preliminares indican que la operación habría sido coordinada por tres monjes vinculados a un templo en la zona de Jamburaliya, en las afueras de Colombo. Estos habrían reclutado a otras 19 personas a través de la red social Facebook para participar en el traslado.

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El grupo estaba conformado principalmente por hombres jóvenes provenientes de distintas regiones del país, quienes viajaron a Tailandia el 22 de abril con pasajes proporcionados por un patrocinador, según consignó Daily News citando a investigadores policiales.

La Oficina de Narcóticos de la Policía de Sri Lanka continúa analizando si este caso está vinculado con redes locales de tráfico de drogas. Los detenidos serán presentados ante el Tribunal de Magistrados de Negombo para avanzar en los procesos judiciales correspondientes.

El cannabis es considerado como una sustancia ilícita en estos países de Asia. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En Sri Lanka, los delitos relacionados con drogas están sujetos a sanciones severas. Las autoridades pueden aplicar detenciones prolongadas sin cargos formales, así como penas de prisión extensas en caso de condena, según el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido.

Este episodio marca además la primera vez que monjes budistas son arrestados en el aeropuerto por portar drogas ilegales, de acuerdo con Daily News.

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Por su parte, en Tailandia el narcotráfico también está penalizado bajo la Ley de Estupefacientes y la Ley de Sustancias Psicotrópicas, que prohíben la producción, posesión, distribución e importación de este tipo de sustancias.

Quienes sean hallados culpables de delitos graves pueden enfrentar penas de hasta 15 años de prisión y multas que alcanzan los 1,5 millones de baht.