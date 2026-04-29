El papa León XIV mostró su preocupación por los atentados terroristas en Colombia y envió una contundente petición

El papa León XIV manifestó este miércoles su profunda inquietud y pesar ante “la situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas”, al tiempo que instó a elegir con firmeza “el camino de la paz”.

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“Con dolor y preocupación, he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas”, expresó durante su saludo dirigido a los peregrinos hispanohablantes en la audiencia general.

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“Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz. Que el señor los bendiga”, dijo el papa.

Varios atentados han alertado a las autoridades en las últimas semanas en Colombia; en el más reciente hecho, al menos 20 personas murieron y 38 más, incluidos cinco menores de edad, resultaron heridas en un atentado con bomba perpetrado en la vía Panamericana, una de las principales carreteras del país.

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Las autoridades atribuyeron el ataque a los miembros de la extinta guerrilla de las Farc, que no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016.

El ataque ocurrió en el departamento del Cauca, uno de los más azotados por la ofensiva guerrillera previa a las elecciones y con una extensa superficie sembrada de narcocultivos.

Más de diez vehículos terminaron convertidos en chatarra tras la activación de explosivos en el sector de El Túnel, en Cajibío, sobre la vía Panamericana. Foto: Francisco Calderón

Según el Ejército, la explosión se dio en medio de un retén que habían instalado los disidentes. La bomba impactó a más de una decena de vehículos y los desplazó varios metros, de acuerdo con testigos del atentado.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este acto como “terrorismo” porque busca “producir miedo masivo en la población a través de la violencia” y ha señalado abiertamente a la guerrilla que lidera Iván Mordisco.

Petro ha destacado que entre las víctimas hay “muchos indígenas” que fueron atacados por “terroristas, fascistas y narcotraficantes”.

“Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar”, advirtió.

En este hecho, al menos diez personas fallecieron. El ataque se registró en medio de un retén ilegal ejecutado por disidentes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Foto: Francisco Calderón

Por su parte, el representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Miroslav Jenca, condenó la oleada de ataques violentos que han sacudido al suroeste del país sudamericano en los últimos días, e instó a los grupos armados a reducir la violencia y actuar “respetando a la población civil”.

Lo ha hecho a través de un comunicado sobre los últimos ataques atribuidos al Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en el cual ha condenado “enérgicamente” las agresiones, así como expresado su “pesar por la pérdida de vidas humanas” e hizo un llamamiento “urgente” a los grupos armados para que reduzcan la violencia y respeten a la población civil del país.

*Con información de Europa Press.