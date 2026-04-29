Donald Trump y Vladimir Putin hablaron por teléfono sobre guerra en Oriente Medio

El presidente ruso, Vladimir Putin, habló por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, principalmente de la situación en Oriente Medio, informó este miércoles a periodistas el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Vladimir Putin visitaría el club de Trump: esta es la invitación que envían de EE. UU. a Moscú

“Los presidentes prestaron especial atención a la situación relacionada con Irán y el golfo Pérsico”, declaró.

“Vladimir Putin considera que la decisión de Donald Trump de extender el alto el fuego con Irán es la correcta, ya que esto debería dar una oportunidad a las negociaciones y, en general, ayudar a estabilizar la situación”, precisó.

Donald Trump y Vladimir Putin Foto: AFP

Según Ushakov, el líder ruso también manifestó su disposición a declarar una tregua temporal en Ucrania con motivo de las celebraciones del Día de la Victoria, que Rusia conmemora el 9 de mayo.

Según se informa, la conversación, que duró una hora y media, se centró en la guerra entre Rusia y Ucrania, los esfuerzos de paz y el alto el fuego vigente entre Estados Unidos e Irán.

Rusia tomó una decisión sobre su apoyo a Cuba en plenas tensiones con EE. UU.

Si bien rechaza el alto el fuego incondicional propuesto por Kiev, Putin ha propuesto repetidamente treguas temporales y limitadas durante la guerra total que Moscú libra contra Ucrania.

Ucrania afirma que Rusia ha violado repetidamente las “treguas” anteriores, registrando más de 400 violaciones durante el supuesto alto el fuego declarado en la Pascua ortodoxa.

Donald Trump y Masoud Pezeshkian, presidente de Irán Foto: Getty Images

Por el momento no hay programada ninguna llamada entre Trump y Zelensky, pero eso puede cambiar “en cualquier momento”, según una fuente cercana a la Oficina Presidencial.

Según el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, Trump le dijo a Putin que un acuerdo para resolver la guerra entre Ucrania y Rusia era inminente.