Donald Trump y Vladimir Putin hablaron por teléfono sobre guerra en Oriente Medio

El presidente ruso, Vladimir Putin, habló por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, principalmente de la situación en Oriente Medio, informó este miércoles a periodistas el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.
“Los presidentes prestaron especial atención a la situación relacionada con Irán y el golfo Pérsico”, declaró.
“Vladimir Putin considera que la decisión de Donald Trump de extender el alto el fuego con Irán es la correcta, ya que esto debería dar una oportunidad a las negociaciones y, en general, ayudar a estabilizar la situación”, precisó.
Según Ushakov, el líder ruso también manifestó su disposición a declarar una tregua temporal en Ucrania con motivo de las celebraciones del Día de la Victoria, que Rusia conmemora el 9 de mayo.
Según se informa, la conversación, que duró una hora y media, se centró en la guerra entre Rusia y Ucrania, los esfuerzos de paz y el alto el fuego vigente entre Estados Unidos e Irán.
Si bien rechaza el alto el fuego incondicional propuesto por Kiev, Putin ha propuesto repetidamente treguas temporales y limitadas durante la guerra total que Moscú libra contra Ucrania.
Ucrania afirma que Rusia ha violado repetidamente las “treguas” anteriores, registrando más de 400 violaciones durante el supuesto alto el fuego declarado en la Pascua ortodoxa.
Por el momento no hay programada ninguna llamada entre Trump y Zelensky, pero eso puede cambiar “en cualquier momento”, según una fuente cercana a la Oficina Presidencial.
Según el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, Trump le dijo a Putin que un acuerdo para resolver la guerra entre Ucrania y Rusia era inminente.