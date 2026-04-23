Vladimir Putin visitaría el club de Trump: esta es la invitación que envían de EE. UU. a Moscú

Históricamente, Estados Unidos y Rusia han sido naciones distanciadas desde lo ideológico y económico, por lo que llama la atención el movimiento diplomático de este jueves desde el despacho de Donald Trump.

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Un alto funcionario de la Casa Blanca reveló a la agencia de prensa internacional, AFP, que Estados Unidos está dispuesto a invitar a Rusia a la cumbre del G20 de diciembre en Florida.

No solamente es relevante esta invitación por la importancia de la cumbre, sino porque allí, donde en los últimos años han figurado los presidentes de las potencias mundiales, Vladímir Putin, jefe del Kremlin, no se ha presentado.

Los jefes de Estado hacen presencia en este evento normalmente. Foto: AFP

¿Por qué es importante la cumbre del G20?

La cumbre del G20 es el principal foro internacional de gobernantes y presidentes de bancos centrales del mundo y allí se fomentan alianzas estratégicas entre las diferentes naciones, abordando los objetivos geopolíticos de los países más poderosos.

El G20 agrupa a las economías más relevantes del planeta y funciona como un espacio de coordinación frente a desafíos globales como la inflación, el cambio climático y la estabilidad financiera.

Es por esto que la inclusión de Rusia cobra relevancia, ya que no solamente tendría influencia por su peso geopolítico, sino también por su influencia clave en el sector energético.

El G20 es un foro en el que hacen presencia los países más potentes del mundo. Foto: AFP

Desde Moscú ya se confirmó la invitación. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Pankin, citado por agencias de noticias rusas, indicó el miércoles que su país fue invitado a participar en la cumbre “al más alto nivel”.

Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aclaró que aún no se había decidido si el presidente Vladímir Putin participará.

La cumbre se desarrollará en un club de Donald Trump

La cumbre está prevista para los días 14 y 15 de diciembre en un club del presidente Donald Trump en Miami. Estados Unidos ostenta este año la presidencia del G20, un foro para la cooperación económica entre las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo.

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Esta invitación no representa un cambio de postura en estos países; sin embargo, muestra una estrategia política de cooperación por parte de la Casa Blanca.

Debido a una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por “crímenes de guerra” relacionados con la ofensiva rusa en Ucrania, Putin no asistió a la anterior cumbre del G20 en Johannesburgo en noviembre de 2025.

La relación entre Putin y Trump no ha sido conflictiva; por el contrario, el mandatario norteamericano ha dado buenas referencias del ruso cuando han sido requeridas.