El pozo más profundo del mundo vuelve a la escena: lo que ocurrió ahí abajo aún desconcierta a los investigadores

El ser humano siempre ha sentido una profunda fascinación por explorar y entender todo lo que lo rodea. Un ejemplo reciente es la misión Artemis II de la NASA, que llevó a la humanidad a uno de los puntos más lejanos jamás alcanzados.

Sin embargo, antes de mirar al cielo, los investigadores centraron sus esfuerzos en descubrir los secretos de nuestro propio planeta.

En la década de los 60, en plena Guerra Fría, mientras las grandes potencias competían por llevar al primer hombre a la Luna, un grupo de científicos apostó por un reto completamente distinto.

En la península de Península de Kola, en Rusia, se desarrolló un proyecto con un objetivo tan simple como ambicioso: perforar la corteza terrestre hasta alcanzar la mayor profundidad posible.

El proyecto fue abandonado por la dificultad de continuar excavando. Foto: Getty Images

Durante dos décadas, desde 1970, ingenieros y geólogos trabajaron en este megaproyecto. La excavación avanzaba lentamente, atravesando formaciones rocosas más antiguas que la propia humanidad. Más que una competencia contra otro país, el principal obstáculo eran los límites de la tecnología.

En 1989 lograron alcanzar una profundidad de 12.262 metros, es decir, más de 12 kilómetros bajo la superficie. Con ello, superaron la altura del Monte Everest, la montaña más alta del mundo.

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A esa profundidad, los científicos encontraron agua, algo que parecía poco probable, lo que llevó a pensar que estaba atrapada en las propias rocas. Además, hallaron organismos unicelulares con más de 2.000 millones de años.

El objetivo era llegar a los 15 kilómetros. Sin embargo, un incidente provocó el derrumbe de parte del pozo, que terminó rellenándose de escombros, obligando a reiniciar la perforación en algunos tramos.

Tapa metálica que cubre el pozo. Foto: Captura X @IGeociencias

Aunque lograron superar este contratiempo y estimaban alcanzar la meta en pocos años, un hallazgo inesperado terminó por frenar el proyecto y puso fin a las obras.

Al alcanzar nuevamente los 12 kilómetros, los investigadores detectaron que la temperatura allí era de unos 180 °C, el doble de lo que habían previsto. Asimismo, descubrieron que a esa profundidad las rocas se volvían más porosas, lo que provocaba el flujo constante de una mezcla de fango e hidrógeno.

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Estas condiciones superaron las capacidades tecnológicas de la época, por lo que la Unión Soviética decidió paralizar la excavación en 1992.

Finalmente, el pozo fue sellado y abandonado en 1995, quedando como un hito científico que evidenció tanto los límites de la ingeniería como los desafíos extremos del interior terrestre.