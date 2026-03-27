Los desiertos más alucinantes a nivel mundial que parecen escenarios de otro mundo

En un mundo dominado por ciudades y tecnología, los desiertos siguen siendo territorios que evocan misterio, silencio y asombro. A simple vista pueden parecer paisajes vacíos, pero en realidad son ecosistemas complejos donde la vida se adapta a condiciones extremas.

Estos espacios no solo destacan por su clima hostil, sino también por su riqueza geográfica y cultural. A lo largo de la historia han sido escenario de rutas comerciales, asentamientos humanos y fenómenos naturales únicos que los posicionan como lugares clave para entender la relación entre el ser humano y su entorno.

Uno de los más emblemáticos es el desierto del Sahara, considerado el desierto cálido más grande del mundo, con una extensión cercana a los 9,2 millones de kilómetros cuadrados. Se extiende por gran parte del norte de África y se caracteriza por sus temperaturas extremas, que pueden superar los 50 grados durante el día.

Desierto del Sahara. Foto: Getty Images

En contraste, el desierto de Atacama, en Chile, es conocido como el lugar más seco de la Tierra. Algunas zonas no han registrado lluvias durante siglos, lo que lo convierte en un laboratorio natural para la ciencia.

Sin embargo, su paisaje no es estéril: alberga géiseres, salares y fenómenos como el “desierto florido”, que transforma el terreno en un espectáculo de colores tras lluvias inusuales.

África también alberga el desierto de Namib, uno de los más antiguos del planeta, con más de 50 millones de años. Sus dunas rojizas pueden superar los 300 metros de altura. Allí habitan especies únicas como el escarabajo del desierto, capaz de recolectar agua de la niebla, y el oryx, un antílope adaptado a condiciones extremas.

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Por su parte, el desierto de Gobi rompe con la idea tradicional de dunas infinitas. Este territorio combina montañas, estepas y zonas rocosas, además de registrar temperaturas extremadamente bajas en invierno, que pueden alcanzar hasta -40 °C. También es un importante sitio paleontológico, donde se han encontrado fósiles de dinosaurios.

Desierto de Gobi. Foto: Getty Images

En América del Norte, el desierto de Mojave destaca por albergar el Valle de la Muerte, donde se ha registrado una de las temperaturas más altas del planeta. Este entorno, aunque hostil, cuenta con especies únicas adaptadas a condiciones extremas, como el árbol de Josué.

Otros desiertos, como el Kalahari, ubicado en el sur del continente africano y que se extiende por países como Botsuana, Namibia y Sudáfrica, muestran que no todos los desiertos son completamente áridos.

Aunque es semiárido, alberga una rica biodiversidad con especies como leones, suricatas y antílopes, además de comunidades indígenas como los san, que han desarrollado formas de vida adaptadas a este entorno.

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