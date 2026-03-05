Estos son los únicos países de América Latina que poseen las 4 estaciones del año

Por lo general, las estaciones del año suelen asociarse con países del hemisferio norte, como Estados Unidos, Canadá o la mayoría de naciones europeas. En esos lugares es común experimentar cambios marcados entre primavera, verano, otoño e invierno.

En gran parte de América Latina, en cambio, estas cuatro estaciones no se perciben de la misma manera. Muchas personas de la región nunca han visto nieve, ya que buena parte del continente se encuentra cerca o sobre la línea del ecuador.

Este es el caso de Colombia. Al estar ubicada prácticamente sobre esta línea imaginaria, el territorio recibe radiación solar de forma constante durante todo el año.

Como resultado, el país presenta climas relativamente estables y no experimenta estaciones definidas, sino dos grandes periodos climáticos: la temporada de lluvias (popularmente llamada invierno) y la temporada seca (verano), determinadas principalmente por los vientos y la humedad.

Sin embargo, aunque pueda parecer poco probable, en América Latina sí existen países que experimentan las cuatro estaciones del año. Se trata de Chile, Argentina y Uruguay, ubicados en el extremo sur del continente.

San Carlos de Bariloche, Parque Nacional Nahuel Huapi, Patagonia, Argentina. Foto: Getty Images/iStockphoto

Debido a su posición en el hemisferio sur, estos países sí atraviesan ciclos estacionales bien definidos. No obstante, las estaciones ocurren en meses opuestos a los del hemisferio norte.

Mientras en Estados Unidos las estaciones suelen organizarse de la siguiente manera: primavera entre marzo y junio, verano entre junio y septiembre, otoño entre septiembre y diciembre e invierno entre diciembre y marzo, en el sur del continente el calendario se invierte.

En Chile, Argentina y Uruguay el verano se extiende aproximadamente de diciembre a marzo, seguido por el otoño entre marzo y junio. El invierno, que en algunas zonas del sur puede incluir nieve, ocurre entre junio y septiembre, y finalmente la primavera se desarrolla entre septiembre y diciembre.

Las estaciones ocurren principalmente por la inclinación de la tierra mientras orbita alrededor del Sol. Esta inclinación provoca que diferentes hemisferios—Norte y Sur—reciban los rayos solares con mayor o menor intensidad y duración a lo largo del año, cambiando las temperaturas y creando las estaciones.

Torres del Paine, Patagonia chilena. Foto: Getty Images

Si usted quiere conocer alguno de estos destinos para experimentar las estaciones del año, debe tener en cuenta que los precios de los vuelos pueden variar según la temporada y las condiciones del viaje.

Por ejemplo, los tiquetes ida y regreso hacia Argentina en temporada alta suelen rondar los 2.5 millones de pesos colombianos. Un costo similar se registra para los vuelos hacia Uruguay.

En el caso de Chile, el precio aproximado puede ser un poco menor, cerca de 2.2 millones de pesos.

Sin embargo, estos valores pueden cambiar dependiendo de varios factores, como si el vuelo es directo o tiene escalas, la anticipación con la que se compre el tiquete y si se incluye equipaje de bodega dentro de la tarifa.