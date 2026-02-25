Este es el ranking de los pasaportes más poderosos de Latinoamérica en 2026

El pasaporte es un documento oficial expedido por los gobiernos nacionales y constituye un requisito fundamental para realizar viajes internacionales. Es indispensable para ingresar, salir y movilizarse por el extranjero, ya que funciona como identificación internacional y soporte para la expedición de visados.

Sin embargo, según la nacionalidad de la persona, puede ser necesario, o no, tramitar una visa para ingresar a determinados territorios.

En este contexto, Henley & Partners, firma líder mundial en asesoramiento de residencia y ciudadanía por inversión, publicó un ranking de los pasaportes más poderosos del mundo.

La lista incluye 199 pasaportes y 227 destinos de viaje. El ranking se elabora con datos suministrados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y, adicionalmente, la firma lo actualiza de manera constante con investigaciones propias.

El pasaporte más débil del mundo es el de Afganistán que solo tiene acceso a 24 destinos sin visa. Foto: Getty Images

La metodología del ranking funciona así: por cada destino al que los titulares de un pasaporte pueden ingresar sin necesidad de visa, se asigna una puntuación de 1.

En cambio, cuando se requiere visa, o cuando el titular debe obtener previamente una visa electrónica (e-Visa) aprobada por el gobierno antes de viajar, se asigna una puntuación de 0.

En este sentido, el país latinoamericano con el pasaporte más fuerte es Chile. Los ciudadanos de ese país pueden viajar únicamente con su pasaporte a 174 destinos, lo que lo ubica en el puesto número 12 a nivel mundial.

Una curiosidad es que la nación del Cono Sur es la única de Suramérica cuyos ciudadanos no requieren una visa tradicional para ingresar a Estados Unidos.

Estados Unidos cuenta como el decimo pasaporte más fuerte del mundo con accesos a 179 destinos. Foto: Getty Images

El ranking completo es el siguiente:

Brasil y Argentina (puesto 15 en el mundo): con acceso sin visa a 168 países.

México (puesto 22 en el mundo): con acceso sin visa a 157 países.

Uruguay (puesto 23 en el mundo): con acceso sin visa a 155 países.

Costa Rica (puesto 25 en el mundo): con acceso sin visa a 148 países.

Panamá (puesto 26 en el mundo): con acceso sin visa a 147 países.

Paraguay (puesto 28 en el mundo): con acceso sin visa a 145 países.

Perú (puesto 30 en el mundo): con acceso sin visa a 142 países.

Guatemala (puesto 33 en el mundo): con acceso sin visa a 132 países.

Colombia y El Salvador (puesto 34 en el mundo): con acceso sin visa a 131 países.

Honduras (puesto 36 en el mundo): con acceso sin visa a 129 países.

Nicaragua (puesto 39 en el mundo): con acceso sin visa a 126 países.

Por otra parte, Haití tiene el pasaporte más débil de la región, con solo 82 destinos a los que sus ciudadanos pueden ingresar sin necesidad de visa.

La percepción internacional y la crisis de seguridad provocada por las pandillas que azotan al país influyen en este resultado.