El sueño americano se enfría: talento latino explora nuevas rutas en Europa

La presión migratoria, el alto costo de vida y la incertidumbre legal están impulsando a profesionales latinoamericanos a replantear su futuro fuera de Estados Unidos, con Europa como destino estratégico.

Margarita Briceño Delgado

24 de febrero de 2026, 10:28 a. m.
Latinos calificados replantean su futuro ante la incertidumbre en Estados Unidos Foto: Composición Semana/ Getty Images

España y Portugal se consolidan como refugios estratégicos para trabajadores altamente calificados que, pese a residir legalmente en Estados Unidos, perciben un entorno cada vez más restrictivo, costoso e incierto.

Si quiere vivir en Estados Unidos con visa de trabajo, debe tener en cuenta esta propuesta migratoria

¿Por qué profesionales latinos con visa H-1B consideran mudarse a Europa?

Durante décadas, Estados Unidos fue el principal destino de migración profesional latinoamericana, simbolizando estabilidad económica y movilidad social.

Sin embargo, un nuevo cambio de percepción está tomando fuerza entre quienes llegaron con visas de alta cualificación, especialmente la H-1B, tradicionalmente vinculada a sectores como tecnología, ciencia y medicina.

Un informe reciente de la firma internacional Get Golden Visa, basado en más de 2.200 asesorías realizadas entre 2022 y 2026, revela que un número creciente de latinoamericanos está reconsiderando su permanencia en el país norteamericano.

El estudio documenta un aumento del 47 % en consultas sobre migración y un incremento del 54 % en el interés por Europa, con Portugal y España como destinos preferidos.

Este fenómeno no implica un éxodo masivo inmediato, pero sí una transformación profunda en la percepción del proyecto migratorio en Estados Unidos.

Comienza a verse más como una etapa laboral que como un destino definitivo estable.

El análisis identifica varios factores estructurales que están alimentando esta tendencia.

Más de la mitad de los encuestados afirmó haber alcanzado un “punto de quiebre económico” debido al costo de vida, la inseguridad laboral y las restricciones migratorias.

El 59 % expresó preocupación por la seguridad y la estabilidad familiar.

El sistema de visas H-1B, diseñado para atraer talento especializado, también enfrenta una brecha significativa entre demanda y oferta: cada año, alrededor de 400.000 solicitudes compiten por apenas 85.000 cupos disponibles,

Esto ha generado una sensación permanente de precariedad incluso entre quienes ya están legalmente en el país.

Según el Índice de Estrés Migratorio (MSI), la presión migratoria de expatriados en Estados Unidos alcanzó una puntuación elevada, reflejando un riesgo sostenido de salida, especialmente entre latinoamericanos.

Este indicador combina variables económicas, políticas y de seguridad para medir la intención de reubicación a largo plazo.

Conozca cuáles son las alternativas de visa de trabajo que existen en Estados Unidos
Trabajadores latinoamericanos con visa H-1B analizan mudarse a Europa ante la incertidumbre migratoria y el alto costo de vida en Estados Unidos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Europa como refugio de estabilidad jurídica y social

La percepción de Europa como alternativa se basa en factores estructurales distintos.

España y Portugal se destacan por su afinidad cultural y lingüística, pero también por marcos migratorios considerados más previsibles y rutas claras hacia la residencia permanente o ciudadanía.

Expertos citados en el informe señalan que la previsibilidad de los servicios públicos, la seguridad urbana y la estabilidad política contribuyen a que Europa sea percibida como un entorno más seguro para familias y profesionales.

Además, el cambio de discurso en las consultas migratorias, de “oportunidad” a “plan B” y “protección para los hijos”, refleja una transición de expectativas aspiracionales a estrategias de mitigación de riesgos.

Aunque no se trata aún de una fuga masiva de cerebros, el fenómeno plantea interrogantes sobre el futuro de la atracción de talento en Estados Unidos.

La reforma para visas laborales en Estados Unidos impulsada por Donald Trump, para facilitar el ingreso de talento extranjero

El cambio en las decisiones de vida de miles de profesionales latinoamericanos marca un punto de inflexión en las dinámicas migratorias contemporáneas.

Lo que antes era una ruta unidireccional hacia Estados Unidos ahora se convierte en un sistema multipolar donde Europa emerge como alternativa estratégica.

